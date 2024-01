Belgas a fazer história no Dakar | AutoSport

22-5-40! Estreante na classe principal, Guillaume de Mevius não perdeu tempo e juntou o seu nome à lista de vencedores belgas de etapas do Dakar na classe Ultimate. Um deles é o seu pai, Grégoire de Mevius, que venceu três especiais há 22 anos, em 2002, quando Guillaume ainda tinha sete anos. Com isto, o total de membros deste clube seleto é de cinco Jacky Ickx, um dos gigantes do Dakar, com 29 vitórias em etapas. Os outros são Guy Colsoul (6), Grégoire de Mevius (3), Stéphane Henrard (1) e agora Guillaume de Mevius (1), somando 40 vitórias em etapas do Dakar

