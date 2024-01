Bahrain Raid Xtreme: “um pouco de frustração por não termos vencido” | AutoSport

Pelos menos mais um ano de espera para a BRX poder vencer o Dakar…mas Sébastien Loeb não merecia.

A vitória na etapa final do Rally Dakar conquistada por Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, foi o espelho de uma prova em que muito lutaram e acabaram por ter um pouco menos de sorte que Carlos Sainz e Lucas Cruz. A vitória ficaria bem a qualquer um deles, mas “só pode haver um” e foi Sainz a fazer história, como seria se fosse Loeb. Só que a história era diferente.

Para Loeb, a quinta vitória em etapas este ano não serve para absolutamente nada depois de tudo terem feito para tentar vencer. A dupla terminou a menos de nove minutos do segundo lugar geral, levando consigo as medalhas do terceiro lugar. Agridoce.

Para a equipe Bahrain Raid Xtreme, conquistou o terceiro pódio nos quatro Dakar em que competiram, depois da estreia em 2021, conquistando um quinto lugar antes de dois segundos lugares nos últimos dois anos.

O Prodrive Hunter foi o primeiro na especificação ‘T1’ mais estreita para 2021, antes da postura mais larga e rodas maiores da agora categoria ‘Ultimate’ que aparecerem em 2022. O Prodrive Hunter já venceu 18 etapas do Dakar nos últimos três anos com quatro pilotos diferentes tendo tempos mais rápidos, mas é isto que a equipa tem para dizer, porque vencer fica mais uma vez adiado. E nunca tinham tido uma oportunidade tão boa quanto a deste ano. Sébastien Loeb vai para a Dacia, bem como Nasser al Attiyah, por isso vamos ver com que pilotos é que atacam o Dakar de 2025.

Para Loeb, as palavras de circunstância: “É bom estar no pódio, com certeza porque depois de 15 dias queríamos lutar pela vitória, mas perdemos oportunidades aqui e ali porque o Dakar nos lançou o que o Dakar sempre tem como surpresa. Ontem pensámos que íamos para casa, mas depois voltámos ao rali e lutamos novamente pelo pódio. Honestamente, não conseguimos igualar os Audi, pois eles foram muito fortes na gestão do rali com três carros no final, por isso não nos arrependemos. Esforçamo-nos muito, perdemos um lugar ontem mas no final é bom estar na meta.

Para Gus Beteli, Diretor da equipa: “Foi um Dakar muito difícil, mas estamos aliviados por estar no final e no pódio, embora tenhamos um pouco de frustração por não termos vencido, pois é para isso que viemos fazer aqui. Positivamente, vencemos cinco etapas com Seb este ano, depois das sete que ele venceu no ano passado, por isso temos o desempenho para vencer isso com o carro e a equipa. É uma grande equipa que sempre trabalhou arduamente para o sucesso, pois vemos hoje um terceiro pódio no Dakar com o Hunter.”

Já David Richards, Diretor da Prodrive: “Cada ano tem sido muito diferente com a equipe Bahrain Raid Xtreme e o apoio que recebemos do Bahrein para chegar onde estamos hoje é extraordinário. Sim, não vencemos, mas realmente mostramos que somos o carro mais rápido, a equipa com espírito mais desportivo, com pessoas que não desistem.”

FOTO BRX/DPPI