Autos/SSV e Camiões: 10 portugueses no Dakar 2021

Já são conhecidos os nomes do Dakar 2021, e quanto a portugueses nos Autos/SSV, o destaque vai novamente para a presença de Ricardo Porém/Manuel Porém com a equipa oficial da Borgward.

Depois de no ano passado, Boris Garafulic ter optado por não ir ao Dakar, e deixado Filipe Palmeiro ‘apeado’, o co-piloto luso aproveitou o facto de Beneditkas Vanagas também ter ficado sem navegador a poucos dias da prova e por isso escolheu o português. As coisas correram tão bem que Vanagas quis novamente a seu lado Filipe Palmeiro.

Rui Carneiro foi o vencedor do tão ambicionado Road to Dakar Challenge e está inscrito no Dakar nos SSV com o número 390, levando a seu lado Filipe Serra, Navegador Campeão Nacional de Todo o Terreno 2016.

Outra dupla nos SSV é a do #442-Lourenço Rosa/Joaquim Dias. Lourenço Rosa tem disputado o CNTT nos SSV, isto depois de ter competido no TT e nas pistas, no Trofeu Nissan Terrano II e trofeus Toyota Starlet, Yaris (Circuitos e Ralis) e Mazda, onde foi duas vezes campeão.

Por fim nos Camiões e como quase sempre sucede, já portugueses entre os navegadores e mecânicos. Desta feita, no Camião #524 de Javier Jacoste/Francesc Ester Fernandez está ainda José Rosa Oliveira. No #542 o piloto é José Martins e tem a sue lado Jean François Cazeres e Jerôme Naquart. Por fim, no camião #547 estão Jordi Ginesta/Marc Dardaillon e o português Armando Loureiro.