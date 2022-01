Austin Jones vence SSV T4, Portela Morais e David Megre em 7º | AutoSport

O espanhol Gerard Farres Guell passou ontem para a frente do norte americano Austin Jones, passando a liderar a categoria, com a margem entre ambos a ficar nos 1m41s depois do espanhol ter recuperado 11m54s, mas hoje, na etapa decisiva, Gerard Farrés sofreu problemas elétricos no seu SSV e perdeu tempo valioso, permitindo a Austin Jones terminar o especial 4m18s à sua frente, com o norte-americano a fazer nova reviravolta na classificação, terminando 2m37s na frente do espanhol, tornando-se no vencedor do 44º Dakar na categoria SSV T4, isto depois de ter ficado em segundo lugar no ano passado.

Foi uma luta muito equilibrada entre os dois pilotos do South Racing, que asseguraram uma dobradinha para a sua equipa na classificação geral. Grande resultado para Luís Portela Morais e David Megre, que terminam em sétimo.