Audi Sport: Protótipo para o Dakar completa oito dias de testes | AutoSport

A caminho da sua estreia no Rally Dakar em Janeiro de 2022, a equipa da Audi Sport deu mais um passo importante: o novo Audi RS Q e-tron completou um teste de resistência de oito dias sob o calor sufocante de Espanha, numa área de teste perto da cidade espanhola de Saragoça.

Stéphane Peterhansel e o seu co-piloto Edouard Boulanger, Mattias Ekström e Emil Bergkvist e Carlos Sainz e Lucas Cruz, estiveram em ação no teste.

As três equipas de pilotos ficaram impressionadas com a condução e fiabilidade do Audi RS Q e-tron nas secções rápidas. “Para um primeiro teste em condições adequadas para o carro, estou realmente feliz como se comporta”, disse Carlos Sainz. “Tive uma primeira sensação muito boa. Claro que há afinações a fazer – mas o ponto de partida é bom”.