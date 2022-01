Audi RS Q e-tron no Rally Dakar: Começo bem sucedido numa nova era | AutoSport

O pioneiro Audi RS Q e-tron começou a sua história no Rally Dakar com quatro vitórias em etapas e um total de 14 pódios nas 12 etapas desta edição da prova. Não teve o mesmo impacto que o seu ‘avô’ Audi Quattro, há 42 anos em Portugal, mas o carro de competição mais complexo da história da Audi até hoje cumpriu com louvor o seu “batismo de fogo” no Rally Dakar.

Todos os três carros Audi RS Q e-tron conseguiram ultrapassar quase todos os obstáculos no rali off-road mais difícil do mundo na sua estreia na Arábia Saudita. No total, os três carros percorreram cerca de 24.000 quilómetros na imensidão do deserto, o equivalente a quase três vezes os 8.700 quilómetros de teste que a Audi havia realizado antes desta sua estreia.

Mattias Ekström/Emil Bergkvist terminaram no nono lugar na chegada a Jeddah, cotando-se como a melhor equipa de pilotos da Audi nesta exigente edição da clássica maratona.

Com a chegada da mobilidade elétrica, a Audi inaugurou uma nova era neste rali off-road.

“Desde o início, a Audi cumpriu o seu papel pioneiro no Rally Dakar”, diz Oliver Hoffmann, membro do Conselho de Desenvolvimento Técnico da Audi. “O inovador que combina um motor TFSI com uma transmissão elétrica conectada a uma bateria de alta voltagem e um conversor de energia altamente eficiente superou todas as expectativas. Em mais de quatro décadas, a nossa marca sempre esteve, repetidamente, na linha da frente com as suas inovações no mundo da competição, inclusive no rali mais difícil do mundo”.

O período de desenvolvimento do Audi RS Q e-tron até à sua estreia em competição não durou mais de um ano. Graças à ‘powertrain’ elétrica com uma bateria de alta tensão e um conversor de energia altamente eficiente, os três carros competem na nova classe T1 Ultimate para veículos de baixas emissões.

Os protótipos da Audi fizeram história como os primeiros representantes desta nova classe e conquistaram vitórias em etapas.