Audi RS Q e-tron E2: mais leve, mais aerodinâmico e ainda mais eficiente | AutoSport

Em Março de 2022, o Audi RS Q e-tron ganhou o seu primeiro rali de todo o terreno no deserto, em Abu Dhabi, e agora a próxima evolução do carro está pronta. O protótipo inovador apresenta-se significativamente melhorado para o Rally de Marrocos 2022 e, claro está, para o Rally Dakar 2023.

A carroçaria é completamente nova e apresenta uma aerodinâmica significativamente melhorada. O carro é agora mais leve e tem um centro de gravidade mais baixo.

Segundo a audi “novas estratégias operacionais melhoram ainda mais a eficiência do sistema de transmissão elétrica”.

No interior e na mudança de rodas, o piloto e navegador têm agora a vida ainda mais facilitada, sendo a operação mais fácil. Seguindo estas evoluções, o RS Q e-tron tem agora a abreviatura E2 o que faz lembrar o lendário Quattro Audi Sport na sua fase final de desenvolvimento para os ralis do Grupo B, nos anos 80: “Conseguimos uma boa estreia no Dakar com o Audi RS Q e-tron e mesmo as nossas primeiras vitórias numa disciplina de desporto automóvel, que é nova para nós”, diz Rolf Michl, Director Geral da Audi Sport GmbH e responsável pelo desporto automóvel na Audi.

“Toda a equipa está a trabalhar excelentemente, em conjunto, e a puxar na mesma direção”. Como é habitual numa fase tão precoce, os pilotos, navegadores, e técnicos chegaram rapidamente a acordo sobre os próximos objetivos de desenvolvimento. Resumimos o resultado num novo pacote de evolução – o RS Q e-tron E2″.

Isto marca o início da segunda fase do programa de desenvolvimento.

Em Outubro, o Team Audi Sport preparar-se-á para o Rally Dakar 2023 com o novo protótipo em Marrocos.