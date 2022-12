Audi esperançada que este será “o seu Dakar” | AutoSport

Tal como fez há cerca de quatro décadas com o Audi Quattro, a marca alemão inovou fortemente no Dakar com uma tecnologia totalmente nova em competição: um carro elétrico cujo carregamento das baterias é feito por um motor de combustão, uma tecnologia que retira da equação o ‘stress’ dos carregamentos da bateria, pois basta…meter combustível.

Pode parecer estranho, mas esta é uma forma de baixar muito as emissões e o que a Audi está a fazer é revolucionar o desporto de uma forma energeticamente eficiente, e ao mesmo tempo lutar entre os melhores. O concept do Audi RS Q e-tron E2 (já é a segunda evolução) ganhou recentemente o prémio Racecar Powertrain of the Year Award, atribuído por um painel de especialistas da revista Race Tech.

“Sentimos uma boa pressão desportiva, mas também nos sentimos completamente preparados para o rali”, diz Rolf Michl, Diretor da Audi Motorsport. “O nosso automóvel é agora muito fiável. As melhorias em comparação à primeira geração RS Q e-tron são significativas. Os nossos processos também são muito mais bem ensaiados. O nosso objetivo é um lugar no pódio. Preparamo-nos o mais exaustivamente possível, mas todos os fatores externos continuam a ser imprevisíveis. Não os vamos experienciar até ao próprio Dakar.”