Audi com Sven Quandt no Dakar

A X-Raid vai continuar com a Mini, mas a mais recente Q Motorsport, empresa fundada por Sven Quandt e pelos seus dois filhos, Thomas e Tobias Quandt, vai gerir o projeto da Audi no Dakar. Tal como foi anunciado na passada semana, a Audi vai participar no Dakar em 2022, e para obviar o caminho, estabeleceu uma parceira com um dos mais antigos e experientes líderes de equipas no Dakar, Sven Quandt. Liderou a Mitsubishi Motors entre 2002 e 2004, construindo depois as fundações da equipa X-Raid, que se tornou numa das equipas mais vitoriosas da história da competição, com cinco triunfos. Ao juntar-se à Q Motorsport, a Audi está na prática a ‘beber’ da X-Raid: “estamos a manter a nossa filosofia que tem dado provas na Audi ao longo de muitos anos”, começou por dizer Julius Seebach, Director Geral da Audi Sport GmbH e responsável pelo desporto automóvel na Audi. “O desenvolvimento do protótipo Dakar com o seu conceito inovador de transmissão está a ser levado a cabo internamente. Estamos a disputar a corrida juntamente com um parceiro experiente, pois a equipa Q Motorsport contribui com uma enorme quantidade de experiência específica do todo o terreno. Com a Q Motorsport, queremos abrir novos caminhos no desporto motorizado de TT, independentemente e paralelamente à X-raid”, disse Sven Quandt. “O mundo está a mudar e o Dakar também tem de provar que pode ser sustentável e continuar a apontar o caminho a seguir”. É exatamente isto que a Q Motorsport quer demonstrar em conjunto com a Audi”, concluiu.