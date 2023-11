Astara com Laia Sanz no Dakar 2024 | AutoSport

A astara, uma das principais empresas mundiais de mobilidade, apresentou na sua sede em Madrid os planos para o próximo Rali Dakar. Agendada para janeiro de 2024 na Arábia Saudita, a próxima edição da mítica prova irá integrar uma equipa astara com um alinhamento renovado, liderado pelas pilotos Laia Sanz e Patrícia Pita, ao volante de um astara 02 Concept aperfeiçoado.

Pelo terceiro ano consecutivo, a equipa irá recorrer a combustível sintético, agora melhorado na sua formulação para que seja possível obter uma pegada de carbono totalmente neutra (zero emissões), o que representa um importante passo face aos anos anteriores: 90% em 2023 e 70% em 2022.

As duas duplas de pilotos serão compostas por Laia Sanz / Maurizio Gerini e Patricia Pita / Paolo Boggioni, tendo Oscar Fuertes como diretor de equipa. Esta é a primeira vez na categoria T1.2 Ultimate do Dakar que uma equipa é liderada por duas mulheres.

Laia Sanz, há muito piloto de todo-o-terreno, vai competir pelo terceiro ano consecutivo (o segundo com a astara Team) ao lado do copiloto italiano Maurizio Gerini, contribuindo com o valor da sua experiência, enquanto a uruguaia Patricia Pita e o co piloto chileno Paolo Boggioni irão trazer paixão e talento à equipa.

Para Laia Sanz: “É uma honra correr pelo segundo ano com a equipa astara. A evolução do carro incorpora avanços significativos. É 100% neutro em termos de emissões, é mais leve e oferece melhores prestações. Com esforço e persistência, vamos conseguir o que nos propusemos fazer”.

Já Patrícia Pita, “participar pela primeira vez com uma equipa deste nível é um sonho realizado. É uma grande oportunidade ter a Laia como companheira de equipa e aprender com ela. O Dakar ensina-nos que somos nós que estabelecemos os nossos próprios limites, e que a paixão e a perseverança podem levar-nos onde quisermos ir.”

Novo astara 02 Concept

A equipa astara vai competir nesta edição com o novo astara 02 Concept, uma evolução do 01 Concept. Com o novo modelo, a equipa estabeleceu como objetivos vencer a categoria T1.2 Ultimate – duas rodas motrizes – e melhorar as componentes de sustentabilidade e de competitividade face aos anos anteriores. Com um peso a seco de 1580 kg e aperfeiçoamentos significativos na potência, suspensão e aerodinâmica, o astara 02 Concept é mais competitivo e eficiente que o seu antecessor.

Oscar Fuertes afirmou: “Estamos muito entusiasmados com as melhorias deste ano. Não só fizemos grandes progressos em termos de sustentabilidade, como seremos mais competitivos que nunca.”

No final da competição, tal como nos anos anteriores, a astara Team irá medir, comunicar e compensar a pegada de carbono de toda a equipa. Será utilizada uma plataforma digital para dar visibilidade e partilhar informações sobre os dados relativos às emissões, algo único entre as equipas participantes.

Serão analisadas as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), diretas e indiretas, bem como outras emissões indiretas geradas por terceiros envolvidos na participação da equipa (âmbito 1, 2 e 3 do protocolo GEE). Na edição de 2024, com o objetivo de reduzir ainda mais a pegada ambiental, a equipa utilizará também combustíveis de origem renovável em todos os veículos de apoio.

A 46.ª edição do Rali Dakar, a quinta na Arábia Saudita, realiza-se entre 5 a 19 de janeiro de 2024, percorrendo o noroeste do país ao longo de um percurso de cinco mil quilómetros com extensas secções de dunas, de Al-Ula a Yanbu, nas margens do Mar Vermelho.