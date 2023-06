ASO apresentou o itinerário do Rali Dakar 2024: um dia sem saber resultados… | AutoSport

A ASO, organizadora do Rali Dakar, apresentou o itinerário da edição de 2024. O trajecto conduzirá novamente os participantes através da Arábia Saudita. A partida e a chegada serão no Mar Vermelho. No dia 5 de janeiro de 2024, o Dakar 2024 começará com um prólogo na cidade de Alula. A chegada será celebrada a 19 de janeiro em Yanbu. Dentro de pouco menos de seis meses, a quinta edição do Dakar na Arábia Saudita vai lançar os participantes na sua grande aventura, têm pela frente 5.000 quilómetros de especiais, que serão cumpridas em 14 dias, com um prólogo e 12 etapas com um dia de descanso pelo meio. 60% dos percursos são território novo para os pilotos.

Este ano, os organizadores do Dakar propuseram uma inovação: a etapa das 48h no ‘Bairro Vazio’.

Assemelha-se a uma etapa maratona e os participantes têm de passar sem a ajuda da sua equipa durante a noite. Mas 2024 será ainda mais difícil: termina às 16 horas! Os pilotos têm de interromper a etapa especial a essa hora e dirigir-se para o acampamento mais próximo. Aí, não têm qualquer contacto com o mundo exterior e, por conseguinte, não sabem que posições ocupam, nem eles nem os seus concorrentes. Só às 7 horas da manhã seguinte é que podem continuar e completar o resto da etapa. Além disso, as motos e os quads estão em pistas diferentes das dos carros e camiões.