As mais lidas de 2025: Nasser Al Attiyah – “O dia mais dececionante da minha vida”

O Dakar é sempre uma prova exigente e, por vezes, ingrata. Que o diga Nasser Al-Attiyah. No final da 10ª. especial, Al-Attiyah não conseguiu reduzir a diferença para os três da frente e mostrou claramente a sua frustração. Continuava em quarto lugar na classificação geral, mas ainda a uma curta distância de Mattias Ekström, que ocupa o terceiro posto.

“Estou muito desiludido, mas o que é que se pode fazer? Podíamos ter feito uma grande etapa, mas vamos ver em que posição estamos e o que podemos fazer amanhã. Todos os dias são muito importantes e tivemos um bom ritmo, mas perdemos muito tempo. Este é o dia mais dececionante da minha vida”, desabafou o piloto do Qatar.

O problema aconteceu devido a um erro do seu navegador, Edouard Boulanger, que saltou uma figura do road-book por engano, confundindo-se com desenhos semelhantes. Este lapso comprometeu a etapa e reduziu significativamente as hipóteses de Al-Attiyah lutar pela vitória.

Após o dia de descanso, Al-Attiyah ainda teve algumas oportunidades para recuperar, mas o seu desempenho vinha a ser irregular, marcado por altos e baixos. Além disso, enfrentou uma penalização de 10 minutos por ter deixado uma roda na pista, o que também prejudicou a sua campanha. Com apenas duas etapas restantes, as chances de vitória tornaram-se bastante escassas.

