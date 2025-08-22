As mais lidas de 2025: Nasser Al-Attiyah enviou carta ao presidente da FIA

Nasser Al-Attiyah, piloto da Dacia e pentacampeão do Dakar, enviou uma carta ao presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, manifestando frustração com várias decisões na edição de 2025 do Dakar. Contestou a penalização de 10 minutos sofrida na Etapa 5 por perder uma roda sobresselente, que lhe retirou a vitória da especial, e criticou a exclusão de Carlos Sainz e Sébastien Loeb após acidentes devido a danos rollcage, considerando haver “política” e regras inconsistentes no evento.

“Sim, enviámos a carta e estávamos a dizer que tínhamos de defender a nossa posição, os nossos dez minutos. Isto é um erro, receber dez minutos, mas trabalhamos para que esta situação mude – não para mudar, precisamos de colocar as pessoas certas [lá], penso eu. Não, não estou a gostar do Dakar, estou a fazer o dia a dia, mas cada vez que algo estranho acontece, não estou a gostar nada” disse Al-Attiyah no final da etapa 7.

