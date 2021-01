As Aventuras de José Marques e Gintas Petrus no Dakar

Gintas Petrus/José Marques (Optimus Chevrolet) continuam a subir posições no Dakar. Depois de terem arrancado para a prova da 57ª posição, o resultado que obtiveram no prólogo, tiveram alguns problemas no primeiro dia, como nos contou José Marques, navegador luso do piloto lituano: “Fizemos o prólogo com o relé de uma das ventoinhas de refrigeração do radiador queimado, o que fazia com que a temperatura do líquido de refrigeração subisse muito. Fizemos por isso o prólogo com muito cuidado. Mas na primeira etapa as coisas já correram normalmente, e subimos sete posições na classificação. De qualquer maneira, o objetivo do Gintas é simplesmente chegar ao fim de mais um Dakar. A primeira etapa foi muito dura, especialmente uma parte, com imensa pedra onde não existia pista. Foi sobretudo demolidora para os homens das motos e os SSV. Encontramos muitos carros avariados ao longo do percurso. A partir daqui a nossa intenção é manter o ritmo e melhorar o conhecimento do carro, pois é a primeira prova que o Gintas faz com ele. O ano passado fez com a Toyota Hilux ex Paulo Ferreira”, disse José Marques que na segunda etapa subira mais três posições para o 47º lugar da geral: “O Sector Seletivo correu-nos bem. Foi das especiais mais bonitas que já tive oportunidade de fazer, só comparáveis às da Mauritânia. Aliás, foram várias as vezes que comentámos durante a especial, que parecia que estávamos em Marrocos ou na Mauritânia. Tivemos varias travessias difíceis de dunas, onde passámos por muitos concorrentes a cavar. O Optimus surpreendeu-me pela facilidade com que passa nas dunas.

É certo que o Gintas já tem muita experiência de condução na areia, mas o carro parece que ensina a conduzir. Tudo parece tão fácil. É certo que pesa bem menos que os 4×4, e antes de entrarmos na dunas esvaziamos os pneus em andamento, pelo que não perdemos tempo nenhum”, disse José Marques.

Já hoje, terceira etapa, quarto dia de prova, a equipa voltou a subir na classificação ao geral, e já é 41ª: “Se na 3ª etapa a especial já tinha sido muito bonita, a de hoje, 4ª etapa, foi ainda mais. Entramos no ‘Empty Quarter’, o deserto absoluto, com paisagens de cortar a respiração.

A especial foi quase toda em areia, intercalada com passagens em trialeiras em pedra, algumas quase como autênticos muros.

As dunas eram perigosas e quebravam bastante à saída, o que levou a alguns capotanços e acidentes feios.

Era muito rápida e tinha várias armadilhas. A nós correu-nos bem, com a exceção de um furo que levou algum tempo a reparar, pois ficamos sem o sistema de enchimento nessa roda. Devido a falta do sistema, na subida para a dessas trialeiras ficamos presos na areia e só conseguimos sair com as placas…”, disse José Marques, que este ano regressou ao Dakar.