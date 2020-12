Arábia Saudita fecha fronteiras: Dakar em risco?

A Arábia Saudita fechou as suas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, devido aos receios da nova estirpe de coronavírus descoberta no Reino Unido

Para já a medida é por uma semana, mas com o Dakar a 13 dias do arranque e numa altura em que a caravana se está a preparar para rumar ao país, não são boas notícias. A Arábia Saudita suspendeu todos os voos comerciais internacionais durante uma semana, relatou a Agência de Imprensa Saudita no fim do dia de ontem citando uma fonte oficial do Ministério do Interior.

A suspensão das viagens internacionais, exceto em casos de emergência, faz parte das medidas de precaução destinadas a garantir a saúde e segurança dos cidadãos, pode ser prolongada por mais uma semana, de acordo com a mesma fonte. Neste momento, todos os que se deslocarem de um dos países europeus ou de qualquer país onde a nova estirpe tenha surgido após 8 de dezembro devem auto isolar-se por um período de duas semanas a partir da data da sua chegada à Arábia Saudita, fazer testes de despistagem do coronavírus durante o seu período de isolamento, após cada cinco dias.

As medidas serão revistas à luz dos desenvolvimentos relacionados com a pandemia. Como se pode calcular, isto pode afetar o Dakar que se realiza de 3 a 15 de janeiro, já que a maior parte da caravana está prestes a deslocar-se para aquele país.