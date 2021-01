André Villas-Boas com a Sports&You e Eric Camilli no Monte Carlo

André Villas-Boas, treinador do Olympique de Marseille fará uma parceria com o vencedor do WRC2 Monte-Carlo de 2020 e membro do #C3Rally2Family Eric Camilli, para a edição de 2021 do Rally Monte-Carlo com o objetivo de aumentar a consciencialização a favor de causas humanitárias. Com o apoio da Citroën Racing, a equipa “Race For Good” de André Villas-Boas ‘correrá’ na categoria WRC2 com o Citroën C3 Rally 2.

O Rali de Monte-Carlo é um dos eventos do WRC de maior prestígio e a sua visibilidade mundial cria o cenário perfeito para melhor promover a Ace Africa, uma ONG premiada que trabalha no Quénia desde 2003 e na Tanzânia desde 2007 trabalhando dentro das comunidades locais em parceria com o governo de modo a facilitar o acesso à saúde, educação e desenvolvimento económico. A Ace Africa é uma pequena instituição de caracter social que ajuda as pessoas a assumir o controle do seu próprio futuro e desde a sua fundação já mudou a vida de 1,8 milhões de crianças e das suas famílias.

A equipa “Race For Good” será alimentada pelo brilho e experiência de Eric Camilli, um dos mais talentosos pilotos de rally da franceses e com a qualidade e dedicação da equipa Sports&You. A Citroën Racing apoiará e acompanhará este compromisso com a sua expertise técnica.

Esta colaboração tem o objetivo de unir forcas no sentido de promover as causas da Ace Africa e continuar a fornecer ajuda diária a milhares de pessoas em África. O prestígio do Rally de Monte-Carlo pode ser um catalisador para mais apoio à instituição.