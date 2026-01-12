Alexandre Pinto: “fazer tudo por tudo para terminar este Dakar”

Alexandre Pinto prosseguiu hoje com a sua participação no Dakar Rally 2026, dia em que se disputou a oitava e mais longa jornada desta edição, com 483 km cronometrados. Uma jornada marcada por alguns contratempos que o piloto da Old Friends Rally Team, acompanhado por Bernardo Oliveira,conseguiu superar, dando assim continuidade a um arranque positivo de segunda semana de Dakar Rally 2026, depois de uma sétima etapa que ontem a dupla lusa disputou sem qualquer registo de problemas.

“Ontem a etapa foi muito longa, mas limpa, sem contratempos. Andámos muito no pó, o que faz parte da corrida. Foi uma etapa positiva. Hoje, conseguimos imprimir um ritmo forte até metade da especial.

A segunda metade já não correu tão bem porque acabámos por nos misturar com outros pilotos, sendo que alguns não nos cederam passagem, pelo que viemos muitos quilómetros no pó.

Por esse mesmo motivo acabámos por furar um pneu. Tivemos de parar para o trocar.

A segunda parte da especial já foi mais difícil, com uma grande quebra de ritmo devido ao pó e às suas condicionantes, mas já estão concluídos no Dakar dois dias da segunda semana com balanço positivo.

Não estamos na luta em que gostaríamos de estar, mas temos estado a dar o nosso melhor a acumular o máximo de pontos para o Campeonato.

Estamos contentes com isso, por poder ainda estar em corrida e vamos fazer tudo por tudo para poder terminar este Dakar Rally 2026. Amanhã espera-nos mais uma etapa maratona, a da segunda semana. Esperemos que nos corra tudo bem”, salienta Alexandre Pinto em jeito de balanço relativamente ao arranque da segunda semana de Dakar Rally.