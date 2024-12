Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira estreiam-se no Dakar: “ganhar experiência e terminar”

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira estreiam-se no Dakar, na categoria SSV (T4) num BRP Can Am Maverick XRS Turbo RR da Old Friends Rally Team. Aos 25 anos, o piloto embarca nesta grande aventura que é o Dakar, depois de se ter estreado no todo-o-terreno em 2021, no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno. Desde essa altura, terminou quatro vezes no pódio do campeonato, este ano de 2024, Alexandre Pinto alargou os seus horizontes ao participar na Taça da Europa de Bajas, terminando em segundo lugar na sua categoria.

Na preparação para o Dakar de 2025, participou no Rali de Marrocos, terminando como melhor estreante e segundo do T4, além de vencer a categoria Road to Dakar.

Bernardo Oliveira é ainda mais jovem e terá acabado de fazer 20 anos quando começar o seu primeiro Dakar. Começou a correr há apenas dois anos com o seu pai antes de surgir a oportunidade de navegar Alexandre Pinto.

No entanto, tem mais experiência em ralis de formato longo, tendo corrido no África Eco Race no ano passado, que venceu. Bernardo Oliveira está atualmente a estudar economia na universidade e não é fácil conciliar os estudos com a sua carreira em ascensão. Dependendo de como o Dakar correr, o W2RC não está fora de questão para a jovem dupla. Assim, os estudos terão de ficar em segundo plano, para já.

Para Alexandre Pinto: “A minha ambição para o Dakar 2025 é ganhar o máximo de experiência possível e terminar. Claro que vou dar o meu melhor, mas sei que não tenho a experiência necessária para ter demasiadas ambições. Também quero muito desfrutar de tudo o que o Dakar tem para oferecer!”

Já Bernardo Oliveira: “Temos sido muito competitivos desde que começámos a correr juntos. Terminámos em P5 no Rally Raid de Portugal num T3 e depois em P2 num T4 no Rali de Marrocos. É certo que o Alexandre não tem muita prática de condução nas dunas, mas ele tem muitas capacidades de condução, por isso não estou preocupado com esse aspeto do Dakar. Obviamente, o que nos falta é a experiência geral de corrida, por isso é importante terminarmos e termos a oportunidade de aprender o máximo possível.”