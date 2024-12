Alexandre Pinto e a estreia: “aproveitar tudo o que o Dakar tem para viver”

Alexandre Pinto, vice-campeão da Taça FIA da Europa de Bajas na Categoria Challenger vai estrear-se no Dakar Rally na edição de 2025 que, no próximo dia 3, arranca em Bisha na Arábia Saudita. O piloto, inscrito pela equipa portuguesa OldFriends Rally Team será navegado pelo também estreante Bernardo Oliveira. Esta dupla,que se irá apresentar aos comandos de um Can-Am competindo na Categoria SSV, conquistou o acesso ao Dakar Rally ao ser a melhor de entre os estreantes no passado Rally de Marrocos, a derradeira etapa do Campeonato do Mundo de Rally Raid: “O objetivo para o Dakar 2025 será terminar e acumular o máximo de experiência possível, claro que darei o meu melhor, mas sei que não tenho a experiência da maioria! Também quero muito aproveitar tudo o que o Dakar tem para viver!

Não parto com a ambição de alcançar qualquer tipo de resultado. Quero é trazer para casa a medalha de finisher e o resultado no final aparecerá”, refere Alexandre Pinto que, sobre a prova que vai disputar, acrescenta:

“Penso que para enfrentar uma prova tão extensa como esta as maiores dificuldades serão a parte física e por isso é muito importante estar bem preparado fisicamente ena parte mental, visto que serão muitos dias e vamos passar por muitos momentos altos e baixos onde não nos podemos deixar ir abaixo. O objetivoé trazer o carro até ao fim todos os dias porque são etapas muito longas e duras! Vejo esta corrida como um desafio enorme para toda a equipa, porque um Dakar só é possível se tudo e todos funcionarmos em equipa! Mas temos feito todo o trabalho possível para estamos preparados!”

O Rally Dakar 2025 disputa-se de 3 e 17 de janeiro. O percurso de quase 8.000 quilómetros deBisha a Shubaytahcompreende um prólogo e 12 etapassendo que mais de 5.000 km serão disputados ao cronometro. Serão 14 dias da mais pura adrenalina, incluindo uma etapa crono 48H. O dia de descanso será a 10 de janeiro, em Hail e terá lugar entre a 5ª e a 6ª etapa. Na segunda semana, Shubaytah brilhará ao longe como um farol aguardando pelos participantes que conseguirem domar as dunas do EmptyQuarter. O pódio está à espera dos que conseguirem terminar no dia 17 de janeiro.