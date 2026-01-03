Alexandre Pinto, Dakar, Prólogo: “fomos conservadores, talvez demais na zona da pedra”
Por José Luis Abreu a 3 Janeiro 2026 16:14
O Campeão do Mundo SSV Alexandre Pinto iniciou hoje a sua participação no Dakar Rally 2026 disputando um prólogo que definiu a ordem de partida para a primeira etapa. Cauteloso, talvez até em demasia, o piloto do Old Friends Rally Team averbou, todavia, um tempo entre o Top 10, o que lhe confere uma boa posição para a etapa inaugural desta grande competição.
