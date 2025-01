Alexandre Pinto com estreia de sonho no Dakar 2025: pódio nos SSV e liderança o W2RC

Dupla do Old Friends Rally Team encerrou participação no terceiro lugar da Categoria SSV, venceu primeira jornada do Campeonato do Mundo, que lidera, e triunfou no FIA Rookie Challenge

Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira subiram ao pódio do 47º Rali Dakar depois de concluírem a derradeira etapa da maior maratona de todo-o-terreno do mundo e que foi considerada por muitos como a mais dura e difícil dos últimos anos. Uma estreia de sonho para estes dois jovens pilotos de 25 e 20 anos, respetivamente, que conquistaram o terceiro lugar dos SSV e venceram a primeira jornada do Campeonato do Mundo e triunfaram no FIA Rookie Challenge.

Aos comandos do Can-Am inscrito pela Old Friends Rally Team, a dupla teve uma prestação exemplar ao longo de toda a corrida, tendo conseguido demonstrar uma enorme competitividade impondo sempre um ritmo rápido, praticamente sem falhas de navegação. Uma performance que permitiu ainda destacarem-se na mais complicada etapa de dunas após a qual Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira receberam medalhas de melhores pilotos abaixo dos 30 anos.

A última etapa do 47º Rally Dakar, composta por uma especial cronometrada de 61km com partida e chegada ao bivouac em Shubaytah, marcou o fim desta grande aventura de Alexandre Pinto que se revelou muito satisfeito com os resultados conquistados.