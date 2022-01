A segunda vitória nos Camiões para Dmitry Sotnikov no Dakar | AutoSport

Como se esperava, nada mudou na última tirada nos camiões, com Dmitry Sotnikov a repetir o triunfo do ano passado. depois de se ter estreado nos Camiões em 2014, vencendo logo uma etapa e sendo quarto da geral, em 2017 foi segundo, repetindo o resultado em 2019. Depois de em 2020 ter sido quarto, em 2021 venceu, repetindo agora o feito.

Dmitry Sotnikov é mais um ‘produto’ da ‘fábrica’ Kamaz. Nascido em Naberezhnye Chelny e criado em Tatarstan como a maioria dos seus antecessores, o jovem Dmitry subiu a escada um degrau de cada vez. A sua primeira vitória veio no Rali Rota da Seda, e outra na África Eco Race, o que lhe valeu uma participação no Dakar em 2014.

No início, começou, como todos os outros, num papel de apoio aos ilustres Nikolaev e Karginov. Foi ganhando a experiência necessária para lutar pelas vitórias e agora já lá vão duas. O seu Dakar de 2021 foi excelente, com cinco vitórias em etapas e dois segundos lugares na semana de abertura do rali. Esse primeiro triunfo no Dakar foi a mudança.

Nesta prova, só Eduard Nikolaev e Dmitry Sotnikov passaram pela liderança e Nikolaev foi o primeiro líder, perdendo logo a seguir a dianteira para Sotnikov que não mais a largou.

A maior diferença entre 1º e 2º foi na etapa 3, Eduard Nikolaev estava a 11:45 de Dmitry Sotnikov, a menor na etapa 7 com Dmitry Sotnikov 05:14 na frente de Eduard Nikolaev.

Nas etapas, Dmitry Sotnikov (Kamaz) venceu cinco, Eduard Nikolaev (Kamaz), quatro, Andrey Karginov (Kamaz), três e uma para Anton Shibalov (Kamaz). Ninguém mais para lá da Kamaz venceu etapas.