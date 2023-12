A novidade do Dakar, uma etapa de 48 horas: “um grande desafio estratégico” | AutoSport

Os pilotos, co-pilotos do Rali Dakar estão bem cientes que a dureza da prova foi ainda mais aumentada este ano e a novidade absoluta é uma etapa maratona de 48 horas. Tanto os homens da Audi como as restantes equipas estão bem cientes do trabalho que há para fazer, mas como quase sempre, o plano ‘vai ao ar’ ao primeiro contacto com a dura realidade do percurso.

Todos os participantes irão enfrentar uma edição particularmente desafiante do Rally Dakar. Doze etapas especiais distribuídas por 14 dias na Arábia Saudita cobrem 4.727 quilómetros, e se forem incluídas todas as etapas de ligação, o percurso resulta numa distância total de 7.891 quilómetros. As equipas têm frequentemente de percorrer mais de 400 quilómetros por dia nas etapas especiais. “É por isso que é importante manter a resistência durante o rali”, sublinha Stéphane Peterhansel. “Treinei muito na minha bicicleta. Temos de ser capazes de descansar bem durante as noites e também temos de prestar atenção à nossa alimentação.”

Um dos desafios especiais deste ano é uma etapa de 48 horas que terá lugar a 11 e 12 de janeiro e constitui uma etapa conjunta – a sexta de doze. Os organizadores escolheram Empty Quarter enquanto cenário desta longa etapa, com o seu aparentemente interminável mar de dunas. Como as motos e os quads têm percursos diferentes, as equipas líderes entre os automóveis e os camiões não irão encontrar rastos e marcas na areia nestes dois dias. Além disso, os participantes também não irão contar com o serviço e o apoio da equipa, só podendo ajudar-se entre si. Nessa noite, no entanto, estão espalhadas por vários bivouacs. Também não podem aperceber-se e avaliar o desempenho dos seus adversários. “Este será um grande desafio estratégico”, diz o copiloto de Peterhansel, Edouard Boulanger. “Mas a segunda semana também vai ser difícil, porque este ano as etapas rochosas só aparecem no final. Nessa altura, as coisas ainda podem mudar.”