A nova experiência de Miguel Barbosa: um Dakar de trás para a frente | AutoSport

Depois dos problemas mecânicos do 1º dia de prova que levaram a que tivesse de partir para este segundo dia da cauda do pelotão, Miguel Barbosa, teve, como consequência disso, um dia absolutamente infernal. Partindo atrás de 218 carros e camiões, para além de todas as motos e quads, o piloto encontrou a pista totalmente destruída e zonas onde era absolutamente impossível ultrapassar.

“O melhor desta etapa foi que a concluímos, não tivemos problemas e não nos enterramos nenhuma vez. Tirando isso encontrámos uma pista totalmente destruída. Nas zonas mais complicadas os concorrentes que se aglomeravam impediam-nos de tentar qualquer tipo de ultrapassagem e não nos restava outra solução senão esperar que eles conseguissem sair dali. Infelizmente no passado dia 31 perdemos o nosso estatuto de prioritário FIA que nos teria permitido partir de uma posição mais condizente com o nosso andamento. Agora vamos ter de ir tentando melhorar etapa após etapa a nossa posição até conseguirmos entrar efetivamente na corrida”, explica Miguel Barbosa que acrescenta: “Foi muito duro de tal modo que fizemos a última hora e meia de dunas já de noite. Amanhã será seguramente melhor”, referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team que disputa o Dakar os comandos de uma Toyota Hilux T1 e inserido na estrutura a Overdrive.

Amanhã deveria ser realizada a primeira parte de uma etapa maratona. Devido ao mau tempo e às chuvas que deixaram o local previsto para receber a caravana desta 44ª edição do Rali Dakar sem condições, o bivouac foi alterado de Al Artawiyah para Al Qaisumah e a etapa passou a incluir a normal assistência. Os concorrentes vão ter pela frente o percurso cronometrado de 339 Km que estava previsto para esta 2ª etapa.