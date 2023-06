“A nossa estreia no Dakar será uma aventura”, diz Mark Rushbrook | AutoSport

Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance Motorsports está ciente do desafio que enfrenta ao rumar a nível oficial para o Dakar. Face à atual concorrência, será um trabalho de anos e de meios alocados.

No comando ao ataque do Dakar 2024, que se realiza de 5 a 19 de janeiro na Arábia Saudita, estará um Ford Ranger Raptor T1+ que há muito está a ser desenvolvido de forma conjunta entre a Ford Performance, M-Sport e NWM:

Baseado na anterior geração global Ranger com motor EcoBoost de 3,5 litros, prevê-se que as competições para testar o veículo incluam a Baja España Aragón, em Espanha, e o Rally du Maroc, em Marrocos, em julho e outubro, respetivamente, antes da participarem no Rali Dakar no próximo ano: “A nossa estreia no Dakar será uma aventura de aprendizagem que nos ajudará a perceber como competir no futuro”, declarou Rushbrook. “Mas, como em todo o tipo de competição, não entramos apenas para ganhar, também competimos para podermos criar melhores produtos para os nossos clientes.”

Para o Rali Dakar 2025, a Ford Performance e a M-Sport estão a desenvolver uma versão totalmente nova e customizada do Ranger Raptor – a mais espetacular versão de alto desempenho da pickup mais vendida da Europa – concebida e construída de acordo com os regulamentos da classe T1+ do Dakar.

“O Rali Dakar posiciona-se no topo das competições todo-o-terreno a nível global”, afirmou Malcom Wilson, Diretor Geral da M-Sport. “Alcançamos, ao longo dos anos um grande sucesso com a Ford nos ralis dos campeonatos FIA WRC, e estamos ansiosos por aplicar o mesmo nível de dedicação, energia e empenho para concorrer com o Ranger no Dakar.”

A M-Sport é fortemente reconhecida e o currículo é extenso e a ligação à Ford uma mais valia. Não só as campanhas da M-Sport com a Ford nos ralis, bem como como construtor dos motores para o programa Mustang GT3. A NWM tem desempenhado um papel fundamental desde o início do Rally-Raid Ranger, uma vez que a equipa desenvolveu e construiu unidades nas suas instalações em Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, especificamente preparadas para competir de acordo com os regulamentos Dakar T1+ no Campeonato Sul-Africano de RallyRaid (SARRC) e em todo o mundo.