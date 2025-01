A dura estreia da Dacia no Dakar: lições, conquistas, olhos no futuro e o desafio de vencer

Há décadas que uma equipa estreante não vence o Dakar e isso permanece igual depois da quarta vitória da Toyota este ano. A Ford e as Dacia eram as novidades, todas as marcas tiveram problemas mecânicos, neste Dakar, que foi o mais duro, provavelmente desde que a prova deixou África, mas no final, a Ford ficou no pódio e a Dacia, esteve na luta, mas ficou perto. As novas equipas tinham o secreto desejo de vencer, mas Sébastien Loeb desistiu cedo devido a um capotanço que danificou o roll bar e Nasser al-Attiyah teve alguns problemas mecânicos, mas também cometeu erros que ‘travaram’ a sua recuperação.

Por isso, a Dacia Sandriders completou a sua estreia no Rali Dakar com o seu melhor carro classificado na quarta posição, Nasser al-Attiyah e Édouard Boulanger.

O triunfo no Rallye du Maroc em outubro passado, na estreia do carro, deixou água na boca para os homens da Dacia Sandriders, mas a prova tratou de criar dificuldades que a Dacia ainda não foi capaz de ultrapassar. Houve falta de sorte, no caso de Loeb, falta de fiabilidade, no caso de Attiyah com a grave falha na suspensão que o atrasou imenso, mas ficou também a certeza que poderia ter vencido, porque o carro mostrou bom andamento.

Seja como for, o feito culminou com dois carros à chegada. Claro que para uma nova equipa que disputava um evento tão exigente pela primeira vez, houve alguns contratempos ao longo do percurso de 7828 quilómetros de oeste a leste da Arábia Saudita. Mas, apesar da tarefa implacável que os Dacia Sandriders tiveram de enfrentar, foi adquirida muita experiência vital para os próximos eventos, tendo havido também vários destaques.

Estes incluíram uma vitória de etapa para Al-Attiyah e Boulanger, quatro tempos no top-10 da etapa de Cristina Gutiérrez e Pablo Moreno, para além de alguns desempenhos impressionantes de Sébastien Loeb e Fabian Lurquin.

Al-Attiyah, do Qatar, e o francês Boulanger lutaram valentemente pelo último lugar do pódio antes de se contentarem com o quarto lugar na classificação geral.

A sua vitória na etapa de terça-feira (14 de janeiro) significou que Al-Attiyah, cinco vezes vencedor do Rali Dakar, se tornou o único piloto na história do evento a registar o tempo mais rápido em 18 participações consecutivas. Embora Al-Attiyah esteja a uma vitória de igualar o recorde de 50 vitórias, detido conjuntamente pelas lendas do Rali Dakar Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen, ele foi o segundo mais rápido em três etapas.

Agora, a Dacia Sandriders vai continuar no Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raids, que prossegue já com o Abu Dhabi Desert Challenge, que se realiza de 21 a 27 de fevereiro.

Para Tiphanie Isnard, chefe de equipa da Dacia: “em primeiro lugar, quero felicitar o Yazeed Al-Rajhi, o Timo Gottschalk, a Toyota e a Overdrive Racing pela sua vitória. O Yazeed ganhou o seu primeiro Dakar à décima tentativa no seu país natal, o que é fantástico para ele. É também uma prova de que para ganhar o Dakar é preciso tempo e experiência.

Como equipa, aprendemos muito durante o nosso primeiro Dakar, cada quilómetro que percorremos permitiu-nos construir uma equipa. Houve sempre uma grande mentalidade e melhorámos muito. Neste momento, há muita emoção e muito sentimento e estou muito orgulhosa da equipa porque trabalham muito.

Este Dakar foi muito exigente, mas eles fizeram sempre tudo na perfeição e sempre com bom humor e a atitude certa. Somos uma grande equipa e agora vamos começar os preparativos para a próxima prova.”