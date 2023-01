790 competidores competem nesta 45ª edição do Dakar | AutoSport

Está na ‘estrada’ a 45ª edição do Dakar um evento que após a conclusão das verificações administrativas e técnicas, ‘devolveu’ a excelente lista oficial de 603 concorrentes que ocupam os 355 veículos da corrida. Aí incluem-se 121 motos (das quais 27 correm na categoria Original by Motul), 18 quads, 67 carros T1, dois T2 bem como 47 SSV, protótipos leves T3, 45 SSV de Produção modificada T4, 55 camiões (T5). Atrás dos volantes e pedais contam-se 130 “rookies”, ao mesmo tempo que 102 pilotos e co-pilotos com estatuto ‘Lenda’ participam pela 10ª vez ou mais.

O contingente de senhoras também aumentou, totalizando 31, incluindo 3 equipas 100% femininas. No que diz respeito às nacionalidades representadas, a França é como habitualmente predominante com 143 participantes, à frente da Espanha (83) e dos Países Baixos (75), exatamente o mesmo ‘pódio’ do ano passado.

Todas as noites, no bivouac, a eles juntam-se os 88 veículos participantes na 3ª edição do Dakar Clássico, que inclui uma caravana de 187 concorrentes.

No total, 790 competidores competem nesta 45ª edição. Com o arranque do Dakar começou também a segunda temporada do Mundial de TT, W2RC, com 86 veículos inscritos (36 FIM, 52 FIA).