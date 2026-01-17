6ª vitória de Nasser Al-Attiyah no Dakar, estreia da Dacia, dois Ford Raptor no pódio

Nasser Al-Attiyah e o seu navegador, Fabian Lurquin (Dacia Sandrider), venceram o Rali Dakar. O piloto do Qatar regressa aos triunfos após três anos, conquistando o seu sexto Dakar (2011, 2015, 2019, 2022, 2023 e 2026). Esta é também a primeira vitória da Dacia no rali, naquela que é apenas a sua segunda participação.

Para Fabian Lurquin, que tinha terminado três vezes no pódio do Dakar – segundo em 2022 e 2023 e terceiro em 2024 – o primeiro lugar ainda lhe escapava enquanto fazia parceria com Sébastien Loeb. Agora, ao lado de Nasser Al-Attiyah, alcançou a vitória, tornando-se no primeiro navegador belga a vencer o Dakar, embora o seu compatriota Jacky Ickx já tenha triunfado como piloto em 1983.

Depois de ontem ter empatado com Stéphane Peterhansel e Ari Vatanen em número de vitórias em etapas (50), Nasser Al-Attiyah escreve agora um novo capítulo da sua lenda nos ralis-raid.

Nani Roma bateu Nasser Al-Attiyah nesta 13ª etapa, mas foi suficiente apenas para assegurar o segundo lugar na prova. O vencedor de 2014, agora com 53 anos, está de regresso ao pódio do Dakar pela primeira vez desde 2019. Um pódio bem merecido por tudo o que fez durante a prova, que teve drama até ao final, ao terminar a etapa de ontem sobre três rodas e a ser rebocado.

A Ford vinha para vencer, não conseguiu, mas colocou dois Raptor no pódio, numa estreia histórica para a marca norte-americana, que terminou com Nani Roma no segundo posto e Mattias Ekström em terceiro.

Mattias Ekström (Ford Raptor) foi oito segundos mais rápido do que Sébastien Loeb nesta tirada final e, com isso, terminou o rali com 37 segundos de vantagem sobre o francês. Para Loeb, mais um ano em que não consegue vencer, desta feita nem sequer um pódio, se bem que do lado da Dacia a hora é de festa, pois poucos se podem gabar de triunfar logo na segunda participação.

