4ª vitória de Tiphanie Isnard (Chefe de Equipa) no Dakar, 1ª com a Dacia: “performance perfeita”

A Dacia Sandriders triunfa no Dakar 2026, naquela que é apenas a sua segunda participação na prova. A Mulher do Leme é Tiphanie Isnard, Chefe de Equipa Dacia Sandriders, líder por trás do ambicioso projeto da Dacia no Dakar.

Tão ambicioso que se torna vitorioso logo à segunda tentativa. Um feito notável de uma equipa jovem, mas tal como nos disse há seis meses quando a entrevistámos: “estrutura jovem, mas ambiciosa”

Tiphanie Isnard, tem 40 anos, nasceu no sul de França, perto da zona onde se realiza o Rallye de Monte Carlo. Passou 12 anos com a Citroen no WRC, foi para o programa do Dakar com a Peugeot, onde venceu três vezes.

A quarta surgiu agora, provavelmente a que lhe dá mais gozo: “Conseguimos. Vencemos o Dakar após a primeira época completa de competição, um resultado maravilhoso”, afirmou.

Isnard elogiou Nasser Al-Attiyah e Fabian Lurquin pela “performance perfeita” e agradeceu a dedicação coletiva: “Ter as quatro viaturas no Top-11 é impressionante e prova do esforço da nossa brilhante equipa.” A responsável sublinhou que o próximo objetivo é o título do Mundial FIA de Ralis-Raid.