46.º edição do Rali Dakar: as transmissões do Eurosport | AutoSport

O Rali Dakar é a maior e mais importante prova de todo terreno a nível mundial. Em 2024, cumpre a sua 46.ª edição e volta a levar o espetáculo do rali-raid para as magníficas paisagens da Arábia Saudita, onde areia e calor serão novamente o adversário dos pilotos e o Eurosport emite diariamente um magazine de 1hora com os melhores momentos do rali. De 5 a 18 de janeiro pode acompanhar toda a ação da prova no Eurosport.

De 5 a 19 de janeiro, a Arábia Saudita recebe pela 5.ª vez o Dakar para uma maratona que promete ainda mais emoção. Entre estas datas, os quase 800 pilotos e mais de 400 veículos terão de cumprir um total de 7881 quilómetros, 4727 deles cronometrados, divididos em 12 etapas, com muita areia e dunas pelo caminho.

Esta sexta-feira, a prova arrancou com um ‘prólogo’ em Alula e termina a 19 de janeiro na localidade de Yanbu, onde serão coroados os novos campeões.

Entre os inscritos no Dakar2024 estão 23 portugueses. Rui Gonçalves, Joaquim Rodrigues Jr., António Maio, Mario Patrão, Alexandre Azinhais, Bruno Santos Fernandes o luso-israelita Gad Nachmani e o luso-germânico Sebastian Buhler competem nas motos.

Nos automóveis, participam os navegadores Paulo Fiúza, José Marques e Gonçalo Reis. Já nos Challenger (antigos T3), destaque para as duplas Mário Franco/Daniel Jordão e João Monteiro/Nuno Morais e ainda para Ricardo Porém.

Nos SSV, João Ferreira faz dupla com o experiente Filipe Palmeiro. Fausto Mota (que corre com licença espanhola) navega o brasileiro Cristiano Batista (Can-Am).

No Dakar Clássico, António Costa e Luís Miguel Calvão participam na categoria para carros históricos, que se disputa à margem da prova principal. Nesta categoria participam ainda Paulo Oliveira (com licença moçambicana) e Arcélio Couto. Por fim, Alexandre Freitas compete nos Camiões Clássicos.

Horários Das Emissões

5 de janeiro às 20:00h

6 de janeiro às 20:00h

7 de janeiro às 20:00h

8 de janeiro às 20:00h

9 de janeiro às 20:00h

10 de janeiro às 20:30h

11 de janeiro às 21:15h

12 de janeiro às 20:45h

14 de janeiro às 20:00h

15 de janeiro às 20:00h

16 de janeiro às 21:00h

17 de janeiro às 20:00h

18 de janeiro às 20:00h

19 de janeiro às 20:00h