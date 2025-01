286 etapas do Dakar sem desistir para Giniel de Villiers, é caso para dizer…genial!

Algum dia tinha que ser, foi este ano. Giniel de Villiers abandonou no Dakar prematuramente pela primeira vez desde a sua estreia em 2003. O sul-africano, que venceu a primeira edição sul-americana em 2009 num Volkswagen Touareg, não só teve uma taxa de provas terminadas de 100% nas suas primeiras 21 participações, como também subiu ao pódio oito vezes. No total, o piloto que se mudou para a Toyota disputou 286 etapas consecutivas, em que obteve 18 vitórias. Giniel de Villiers foi forçado a retirar-se do rali devido a uma concussão sofrida por Dirk Von Zitzewitz, o copiloto com quem venceu em 2009.

Giniel De Villiers detém o recorde de provas consecutivas terminadas (à frente de Yoshimasa Sugawara na categoria camião, 1989-2009), 21 participações sucessivas sem uma única desistência. Desisitu na 22ª…

Seja como for, o homem que aos 52 anos ajudou a Volkswagen a vencer o seu primeiro Dakar em 2009 continua a ser um piloto de consistência metronómica: apenas uma vez terminou fora do Top 10 (em 2007), 15 vezes no Top 5 e oito vezes no pódio.

Depois de se ter estreado no Dakar em 2003, terminando em quinto lugar com um Nissan, o nativo de Barrydale não foi tão vistoso na sua última participação na Arábia Saudita, tendo sido relegado para o sétimo lugar depois de ter ajudado o companheiro de equipa Lucas Moraes, que estava na luta pelo pódio.

Ainda bem estabelecido na equipa de fábrica Toyota Gazoo Racing, que conta com a sua experiência e consistência, De Villiers voltou a reunir-se com o seu antigo copiloto Dirk Von Zitzewitz, com quem triunfou em 2009, e desta feita, ironicamente devido a um problema físico do navegador, abandonou.