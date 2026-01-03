Dakar, Prólogo: desempenho sólido para a Toyota Gazoo Racing South Africa

A Toyota Gazoo Racing South Africa (TGRSA), equipa de João Ferreira e Filipe Palmeiro, arrancou de forma consistente o Rali Dakar 2026, ao completar sem incidentes o Prólogo de 22 quilómetros disputado em Yanbu.

As três duplas da equipa colocaram-se confortavelmente entre os 20 primeiros, cumprindo o primeiro objetivo: garantir um arranque limpo e fiável para as próximas etapas.

O destaque da formação sul-africana foi Saood Variawa, acompanhado por Francois Cazalet, que assinou o 10º tempo da geral, a apenas 18 segundos da liderança. Apesar de uma breve preocupação técnica antes da partida, a dupla manteve a concentração e concluiu a especial sem erros: “Não forçamos demasiado. O ritmo foi bom e a prioridade era terminar com o carro em perfeitas condições — conseguimos isso”, referiu Variawa.

João Ferreira com 12.º lugar na estreia

Logo atrás, a dupla portuguesa João Ferreira / Filipe Palmeiro assegurou o 12.º posto, apenas um segundo atrás do compatriota de equipa. O piloto natural da Guarda destacou a rapidez e exigência da navegação no curto percurso inicial: “A especial foi rápida e com navegação desafiante. Gerimos bem, terminamos em 12º e o mais importante é que o carro está perfeito. A verdadeira corrida começa amanhã”, sublinhou Ferreira.

Botterill e Mena fecham o top 15

A terceira Hilux GR IMT Evo, tripulada por Guy Botterill e Oriol Mena, terminou a 27 segundos do melhor tempo, em 15.º lugar. O piloto sul-africano optou por uma abordagem prudente: “Não quisemos arriscar demasiado no primeiro dia. O carro comportou-se muito bem e encontrámos um bom ritmo para começar o rali”, explicou Botterill.

Foco na consistência antes da primeira grande etapa

O diretor da TGRSA, Shameer Variawa, mostrou-se satisfeito com o desempenho coletivo: “Para o início do Dakar, 10.º, 12.º e 15.º são posições muito positivas. Os carros estão impecáveis, os pilotos confiantes — agora vem o verdadeiro desafio.”

A 1.ª etapa do Dakar 2026 terá 305 km cronometrados e 213 km de ligação, num percurso em laço com partida e chegada a Yanbu. O traçado combina zonas rochosas e compactas com troços mais rápidos sobre areia e dunas baixas — uma amostra da variedade de terrenos e da exigência de resistência e precisão que marcarão as próximas duas semanas.

O Dakar 2026 conta com seis etapas até ao dia de descanso em Riade, seguido de mais sete especiais antes da chegada final novamente a Yanbu, a 17 de janeiro