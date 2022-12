Dakar/Mundial de TT: composto de pneus único a partir do Abu Dhabi Desert Challenge | AutoSport

Os concorrentes do Dakar/Mundial de TT vão ter restrições nos compostos dos pneus, devido aos esforços de sustentabilidade. Os pilotos prioritários, de Platina e Ouro, que disputem o Campeonato Mundial de Rally-Raid serão restringidos a um único composto de pneus somente a partir do Abu Dhabi Desert Challenge. O Dakar ainda vai ser igual a 2022.

As regras anteriores permitiam aos pilotos destes grupos pudessem selecionar entre dois tipos de compostos, o que significava que existiam sempre quantidades significativas de pneus que ficavam por utilizar. Embora isso seja comum em eventos desportivos motorizados, o tamanho dos pneus utilizados no Mundial de TT (W2RC), – cada roda pesa 40 quilos – significa que o impacto ambiental é significativo devido ao necessário transporte.

A introdução deste novo requisito foi adiada para depois do evento de abertura da temporada do Dakar, em janeiro, para dar aos fabricantes de pneus a oportunidade de estarem totalmente preparados. O Abu Dhabi Desert Challenge está programado para ter lugar de 25 de fevereiro a 2 de março.