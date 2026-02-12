Dacia diz adeus ao Dakar, termina o W2RC e sai no fim de 2026

A notícia caiu como uma bomba na comunidade do W2RC (World Rally-Raid Championship). Logo após a vitória histórica no Dakar 2026 com Nasser Al-Attiyah, a Dacia confirmou agora que vai “fechar a conta” mais cedo do que o esperado. Depois da missão cumprida em tempo recorde, o anúncio da saída…

O plano original da Dacia era um ciclo de três anos para vencer o Dakar. Tendo em conta que conseguiram o troféu logo no segundo ano, a marca terá sentido que o objetivo principal já foi validado. Em vez de “esticar” o programa até 2027, decidiram sair “por cima”…

Contudo, a equipa não vai parar para já, e vão – muito naturalmente – disputar a época completa de 2026 do W2RC para tentar conquistar o título mundial de construtores e de pilotos antes da despedida.

O calendário de despedida inclui a passagem por Portugal (BP Ultimate Rally-Raid) em março, depois Argentina (Desafío Ruta 40), Marrocos (Rallye du Maroc) e Abu Dhabi (Abu Dhabi Desert Challenge), que será a última prova oficial do Dacia Sandrider.

Tendo em conta que a Dacia tem um dos alinhamentos mais fortes da história do TT, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Lucas Moraes e Cristina Gutiérrez e como o programa de 2026 prevê apenas três carros por evento no W2RC (apesar de terem levado quatro ao Dakar), vai ser feita rotatividade interna entre as quatro duplas nas provas restantes do ano.

A pergunta que se impõe é, porquê cancelar o Dakar 2027?

A decisão parece estratégica e financeira. Vencer o Dakar é o “Santo Graal” do marketing para uma marca como a Dacia, que queria provar a robustez dos seus veículos (e do combustível sintético). Com o troféu na mão, o retorno sobre o investimento para 2027 seria menor, e se a isto juntarmos o risco de uma derrota, o grupo Renault (dono da Dacia) pode agora redirecionar esses fundos para outras frentes. Que não vai ser a continuidade da Alpine no WEC, pois o anúncio da saída acabou de chegar às ‘parangonas’…

É um final agridoce, especialmente para Sébastien Loeb, que ainda persegue a sua primeira vitória à geral no Dakar e agora tem “apenas” as provas do mundial deste ano para brilhar com as cores da Dacia antes de, possivelmente, ter de procurar outra casa para 2027. Não lhe deverá ser difícil, talvez a Ford, que este ano esteve bastante bem no Dakar, ou a sempre forte Toyota. Candidatos não lhe vão faltar…

A boa notícia é que a Dacia pode estar a olhar para outro programa, e se a isso juntarmos a vontade de David Richards em regressar ao WRC, talvez esteja no horizonte uma boa surpresa e a Dacia vá para o Mundial de Ralis suportada nas novas regras que facilitam imenso a sua entrada. Se ‘acontece’, logo veremos…