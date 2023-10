CPTT: Tiago Reis a caminho do triunfo na Baja Oeste | AutoSport

Depois do abandono de Pedro Carvalho/Romeu Martins (BRP Can Am Maverick X3) logo no arranque deste decisivo SS2, Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) ficou com um avanço confortável na frente ‘virtual’ da corrida, e apesar do SS2 João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) terem ido para a frente do Setor Seletivo, tendo chegado a liderar com cerca de dois minutos de avanço para Tiago Reis, a verdade é que o piloto do Mini está neste momento parado há já algum tempo, com problemas de caixa de velocidades, pelo que Tiago Reis lidera o SS2 e obviamente a classificação geral virtual, e por larga margem, isto quando faltam cerca de 60 Km para o final da prova. Ao que tudo indica, Tiago Reis vai terminar na frente e há que fazer contas para confirmar se confirma já o título ou não.

Armindo Araújo/Luís Ramalho (BRP Can Am Maverick X3) são ao Km 120 do SS2 segundos classificados embora se tenham atrasado muito ontem na classificação geral. Ricardo Sousa/Jorge Brandão (BRP – Can Am Maverick X3) são terceiros na frente de João Ramos e Alexandre Pinto.