CPTT: palmarés e como foi nos últimos seis anos | AutoSport

Arranca no próximo fim de semana o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, uma competição que nos últimos seis anos, só o ano passado, 2021, repetiu o campeão: Tiago Reis. Não é por acaso que é o melhor campeonato de TT da Europa e assim deve continuar, pois este ano vamos ter ainda mais e melhores carros. Entretanto, recordemos os últimos seis anos, que nos dão uma boa ideia das ‘tendências’ da moda…

CPTT 2016: O ano de Nuno Matos

Nuno Matos/Felipe Serra sacudiram a desvantagem pontual e a pressão exercida por João Ramos/Vítor Jesus na Baja de Portalegre para celebrar em ‘casa’ o primeiro título absoluto de campeões nacionais de todo-o-terreno. Numa prova dramática, pautada pelos problemas mecânicos sentidos pelos dois candidatos ao título, Ricardo Porém venceu pela terceira vez consecutiva a maior prova do TT português, mas a decisão de Portalegre levou a festa também a Nuno Matos, numa luta pelo título de campeão nacional repleta de drama, cujo desfecho consagraria sempre pela primeira vez na carreira os dois protagonistas deste combate – João Ramos e Nuno Matos, separados por apenas 17 pontos à entrada para esta última ‘etapa’ da competição, mas ambos com a hipótese, decisiva nas contas finais, de deitar ‘fora’ o seu pior resultado da temporada. O último dia foi decisivo. Na última tirada do dia, ciente de que a única coisa que lhe restava era atacar, Nuno Matos começou a SS4 na frente, até João Ramos inverter a situação, passando a contar com uma segurança de 29s, mas problemas eletrónicos no Toyota a entregarem novamente o comando a Matos, posição

que o alentejano manteve até ao fim, apesar de um susto final, pois ficou sem direção assistida e terminaram com o carro a 125 graus, portanto podendo parar a qualquer momento.

2017: Segundo de Ricardo Porém

Apostado em vencer pela quarta vez consecutiva, Ricardo Porém entrou para a Baja Portalegre 500 com a possibilidade de voltara ser campeão nacional. Chegou a Portalegre na liderança da competição, 24 pontos na frente de Alexandre Franco, que sabia ser difícilmente fazer frente ao rival da Ford Ranger. Mas para o fazer precisava de estar no local certo à hora certa. Foi com essa perspectiva que começou a sua prova. Porém teve como mais forte adversário, João Ramos, que liderou até desistir e Porém aproveitou o abandono do adversário para conquistar o título e fazer o poker na última prova da Taça do Mundo de TT. O piloto de Leiria venceue assegurou o seu segundo título nacional de TT, depois duma temporada equilibrada em que Ricardo Porém soube ser melhor nos momentos decisivos. Entre os T2 foi Rui Sousa o vencedor, também ele Campeão, algo que se tornou ‘efetivo’ quando se soube da anulação da Baja TT Rota do Douro.

2018: João Ramos na ‘negra’

Há muito que o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno não tinha uma disputa assim. Ao todo, foram cinco os pilotos que chegaram à derradeira prova com hipóteses matemátcas de ser campeões, numa luta que se estendeu até ao derradeiro metro do último setor seletivo do campeonato.

João Ramos acabou por ser o Campeão, ms teve que dar tudo até ao fim, sempre com o risco de algo lhe correr mal e poder perder. O leque de candidatos foi grande e a imprevisibilidade maior. João Ramos (Toyota Hilux) terminou o campeonato com 24 pontos de avanço para Hélder Oliveira (Mini Paceman), mas foi este que chegou a Portalegre na frente do campeonato. Curiosamente, foi o abandono de ambos em Idanha a Nova que levou a que fossem cinco os candidatos à entrada da Baja 500 Portalegre. Para além de João Ramos e Hélder Oliveira, Tiago Reis, Alejandro Martins e Pedro Ferreira também estavam na luta, e neste particular foi pena que Alejandro Martins não tenha marcado presença em Portalegre, devido ao seu acidente no Rali de Marrocos.

O Campeão de T2 foi mais uma vez Rui Sousa, que venceu quatro das seis provas, no T8 o triunfo foi para César Sequeira, depois de grande luta com Sebastião Dominguez.

2019: Tiago Reis campeão

Tiago Reis/Valter Cardoso foram os campeões de 2019, numa competição que teve luta até ao fim, já que depois do abandono de Alexandre e Pedro Ré, Tiago Reis e Valter Cardoso ainda tiveram que chegar ao fim e somar os pontos necessários, o que conseguiram, alcançando o título. Tiago Reis foi um excelente exemplo de que com um bom trabalho se pode chegar longe. Saiu da ‘Montanha’, competição que já lhe ‘dizia’ pouco, e foi para o TT. Sem nunca lá ter corrido, depois de duas épocas de evolução com o Mitsubishi Racing Lancer, chegou em 2019 ao título nacional. Não foi o mais rápido, mas foi muito consistente, pois a única prova em que não terminou no pódio deveu-se a problemas de transmissão no carro. Para lá chegar, em Portalegre, terminam a prova no sexto lugar, foram os melhores do CPTT. Precisavam de bater Alexandre Ré, andaram na luta, arrancaram para o derradeiro setor 4.4s atrás de Ré, mas a 60 Km do fim os irmãos ficaram pelo caminho e desde aí foi só levar o carro até ao fim.

2020: Oitavo título de Miguel Barbosa

Miguel Barbosa assegurou o seu oitavo título absoluto da sua carreira no TT. Numa época atípica, com cancelamento de provas pelo meio, quando o piloto da Toyota Hilux arrancou para a prova de Portalegre já era campeão, ainda que alguns adversários tivessem interpretado os regulamentos doutra forma, uma situação que levou a que os campeões de T2 e T8 necessitassem de alguns dias até estarem oficialmente confirmados.

À chegada a Portalegre Tiago Reis tinha vencido a Baja TT Vindimas do Alentejo, Miguel Barbosa a Baja TT ACP, João Ramos saiu vencedor na Baja TT do Pinhal e na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, foi Alejandro Martins o melhor dos concorrentes do CPTT. Como se percebe, um campeonato muito equilibrado, mas que infelizmente para a competição, com o adiamento e posterior cancelamento da prova da Baja TT Idanha a Nova, isso impediu mais luta pelo título, acabando por ser a maior regularidade de Miguel Barbosa a fazer a diferença. Só com três resultados, um triunfo e dois segundos lugares, pontuou mais que os adversários com quatro.

No T2, os Campeões foram João Franco e Pedro Inácio, logo na sua primeira época nos autos. No T8, a questão do título foi ainda mais acirrada, já que tanto José Mendes, o Campeão como Francisco Barreto, segundo na competição, somaram 61 pontos, sendo o desempate a dar-se nos detalhes, favorável a Mendes.

2021: Tiago Reis Campeão no CPTT

Tiago Reis e Valter Cardoso venceram o Campeonato Portugal Todo-o-terreno AM|48, uma competição em que triunfaram em três das cinco provas realizadas. começaram o ano a vencer, nos Montes Alentejanos, não pontuaram em Loulé, mas o triunfo em Reguengos colocou-os de novo na senda do título que confirmaram ainda antes da última prova do ano, em Portalegre. Logicamente venceram também o T1.

Depois de terem sido campeões em 2019, o piloto oriundo da ‘Montanha’, está feito um Senhor Piloto de Todo-o-Terreno, e por isso esperamos vê-lo rapidamente a defrontar equipas de outro nível, pois o CPTT começa a ser pequeno para si.

Luis Recuenco foi segundo no campeonato na frente de André Amaral. Para além de Tiago Reis, Alexandre Ré e João Ramos venceram uma prova cada um.

Nos Pilotos Veteranos, o triunfo foi para André Amaral e nos Navegadores, Carlos Silva.

No T2, dupla Georgino Pedroso/Carlos Silva, em Isuzu D-Max foram coroados campeões nacionais. Georgino Pedroso venceu à classe, 3 das 5 provas realizadas, sagrando-se campeão ainda na penúltima prova do CPTT. A regularidade da dupla foi decisiva para mais este desfecho.

No T3, triunfou Filipe Nascimento, nove pontos na frente de David Spranger, no T4, Filipe Carvalho, bateu Alexandre Ré, que até ganhou uma prova à geral, mas só fez duas provas.

No T8, Ricardo Nascimento bateu Michael Braun por quatro pontos e nas equipas o triunfo foi para a PRK Sport Rally Team, na frente da MMsport, Prolama, MRacing Portugal JB Racing.

Na Taça De Portugal de Todo-o-Terreno venceu Cesário Santos na frente de José Maia e Micael Cassiano. Entre os T8 o triunfo foi para Cesário Santos.

Na Taça Ibérica de Todo-o-Terreno venceu André Amaral na frente de Luís Recuenco e Francisco Barreto. No T2, venceu Joel Marrazes, no T3, David Spranger e no T8, Michael Braun. No Troféu Terras Do Grande Lago Alqueva o triunfo absoluto foi para André Amaral.

Campeões Nacionais de Todo o Terreno (1992 – 2020) Absoluto

ANO CONDUTOR

1992 ()Luis Dias 1993 ()Luis Dias

1994 João Vassalo

1995 Carlos Sousa

1996 João Vassalo

1997 Santinho Mendes

1998 Filipe Campos

1999 Carlos Sousa

2000 João Vassalo

2001 Carlos Sousa

2002 Carlos Sousa

2003 Miguel Barbosa

2004 Rui Sousa

2005 Miguel Barbosa

2006 Pedro Grancha

2007 Miguel Barbosa

2008 Filipe Campos

2009 Filipe Campos

2010 Filipe Campos

2011 Miguel Barbosa

2012 Miguel Barbosa

2013 Miguel Barbosa

2014 Ricardo Porém

2015 Miguel Barbosa

2016 Nuno Matos

2017 Ricardo Porém

2018 João Ramos

2019 Tiago Reis

2020 Miguel Barbosa

2021 Tiago Reis

(*) Nos anos de 1992 e 1993 foi Troféu Nacional de Todo o Terreno