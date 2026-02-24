CPTT, João Ferreira em Beja, Reguengos e Portalegre
João Ferreira limita presença no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno a três Provas em 2026
João Ferreira confirmou que a sua participação no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) de 2026 será reservada a apenas três provas. Esta decisão estratégica inviabiliza a luta pelo título nacional e resulta da prioridade dada aos compromissos no Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) com a Toyota Gazoo Racing SVR.
Navegado por Filipe Palmeiro, o bicampeão nacional inicia o seu programa português na jornada de abertura, a Baja TT Montes Alentejanos, em Beja. As restantes presenças garantidas no calendário luso incluem a Baja TT de Reguengos de Monsaraz, e a clássica Baja Portalegre 500.
A seleção destes eventos não foi aleatória. O piloto revelou que estas são as etapas cujos traçados melhor se adequam às características e exigências da sua Toyota Hilux da categoria T1+ (Ultimate). Para colmatar a ausência nas provas mais sinuosas, chegou a ser equacionada a participação pontual com viaturas ligeiras (SSV/T3), uma hipótese que acabou por ser descartada pela equipa.
Compromissos internacionais ditam afastamento do título
Embora considere o CPTT um dos melhores campeonatos do mundo e tenha manifestado o desejo de o disputar na íntegra, João Ferreira esclareceu que as atuais condições contratuais com a estrutura sul-africana SVR impõem limitações ao seu calendário interno.
À semelhança da opção tomada na reta final de 2025, o foco competitivo recai na internacionalização. A evolução da sua carreira, a necessidade de competir fora da zona de conforto e a preparação a longo prazo para o Rali Dakar ditam assim o afastamento da discussão do título em Portugal, priorizando a sua afirmação entre a elite mundial da modalidade.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV WRC Rally da Suécia 2026 – Highlights16 Fevereiro 2026 08:36
-
AutoSport TV WRC, Rali da Suécia: Highlights Dia 315 Fevereiro 2026 09:24