CPTT/CNTT, Baja Loulé: João Ramos (autos) e Hélder Rodrigues (SSV) na frente do prólogo | AutoSport

João Ramos/Filipe Palmeiro (Toyota Hilux) foram os mais rápidos no prólogo da Baja Loulé, depois de registarem 4:32.4, batendo Tiago Reis/Valter Cardoso (Toyota Hilux) por uns expressivos 6.2s. Os líderes do campeonato e vencedores das três primeiras provas, João Ferreira/David Monteiro (Mini Jonh Cooper Works Rally) foram terceiros a 8.6s com a primeira dupla brasileira, Cristian Baumgart/Alberto Andreotti (Toyota Hilux) a surgir na quarta posição a 9.2s. Alejandro Martins/José Marques (Mini John Cooper Works Rally) foram quintos a 10.3s com o segundo carro da X Rally Team, Marcos Baumgart/Kleber Cincea (Toyota Hilux) em sexto a 10.8s.

Os melhores SSV, foram João Dias/João Miranda (BRP-Can Am Maverick X3) a 11.8, os melhores do T3, na frente de Luis Recuenco/Sergio Peinado (Mini JCW Rally), Francisco Barreto/Carlos Silva (Ford Ranger) e a fechar o top 10, Nuno Madeira/Filipe Serra (Ford Ranger).

Os vencedores da prova do ano passado, Alexandre Ré/João Ré (BRP Can-Am Maverick X3) foram 11º e segundos do T3. Os melhores no T8 foram Nuno Tordo/Nelson Ramos (Nissan Navara) e no T2 lideram João Franco/Pedro Inácio (Nissan Navara DD2).

Nos SSV, liderança para Hélder Rodrigues (Can Am Maverick XRS RR) com um registo de 4:34.1, batendo Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS) por 0.2s. terceiro lugar para Herlander Araújo (Can Am X3) a 3.3s com Luís Cidade/Pedro Mendonça (Can Am Maverick XRS) a 4.4s na frente de João Monteiro/Nuno Morais (Can Am X3) a 6.3s

A prova prossegue esta tarde com a SS1, que arranca às 12h20 para os SSV e às 15h30 para os autos.

Classificação do Prólogo Autos:

Classificação do Prólogo SSV: