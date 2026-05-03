Tiago Reis vence Baja TT Norte de Portugal

Tiago Reis e Nuno Morais, na equipa MMP T3 Rally Raid T3, conquistaram a vitória na Baja TT Norte de Portugal, depois de vencerem o SS2. A dupla terminou a prova com três minutos de vantagem sobre Luís Cidade e Valter Cardoso (BRP Can-Am Maverick R T4). Tiago Reis e Nuno Morais venceram na categoria T3, enquanto Luís Cidade e Valter Cardoso foram os vencedores na categoria T4.

A prova foi marcada por um primeiro dia com muita chuva e lama, mas o segundo dia teve condições meteorológicas mais favoráveis e um Setor Seletivo mais curto, com menos de 100 km. Esta vitória representa o regresso aos triunfos para Tiago Reis, sendo a primeira com o seu novo carro, o MMP Rally Raid, que é diferente do veículo com que venceu a Baja Lagos em 2025. Após um período de adaptação em Beja, Tiago Reis demonstrou um claro domínio nesta prova, o que o coloca em boa posição para lutar por mais vitórias e um possível novo título absoluto.

Luís Cidade, que terminou em quarto lugar em Beja e teve uma boa prestação na prova portuguesa do W2RC, o Rally Raid Portugal, alcançou agora o segundo lugar na Baja TT Norte de Portugal. Com este resultado, também ele se posiciona como um forte candidato ao título do CPTT.

Gonçalo Guerreiro e Pablo Moreno (Polaris Rzr Pro R T4) fizeram um regresso notável à competição, alcançando o pódio com um terceiro lugar absoluto e o segundo no T4, a 4m07.6s do vencedor, Luís Cidade. Esta foi a primeira prova de Gonçalo Guerreiro após o acidente no Dakar, onde fraturou o braço esquerdo. Apesar de ainda não estar a 100% fisicamente, como confessou, Guerreiro demonstrou um elevado nível de desempenho, afirmando: “Ontem foi sofrido, vim sempre a contar os quilómetros que faltavam para terminar, mas tenho de fazer este forcing para conseguir chegar ao pleno da minha condição física. Tirando isso correu tudo bem, o carro esteve impecável e não cometemos erros.”

Mário Franco-João Serôdio (Can-Am Maverick X3 T3) terminaram a prova no quarto posto, segundo do T3, subindo uma posição face ao SS1.

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