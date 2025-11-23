Tiago Reis vence Baja de Lagos, Gonçalo Guerreiro Campeão do CPTT

Tiago Reis e Paulo Fiúza (MMP T3) venceram a Baja de Lagos, derradeira prova do CPTT 2025, naquele que é o seu primeiro triunfo do ano na competição depois de quatro triunfos na Challenger (T3). A dupla foi segunda no prólogo, mas venceu os dois Setores Seletivos da prova do Clube automóvel do Algarve, triunfando com 1m36,6s de avanço para Daniel Silva e Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max), que depois do triunfo no T3 em Portalegre, desta feita foram segundos, naquela que é a sua melhor classificação de sempre à geral no CPTT.

Gonçalo Guerreiro e Pablo Moreno (Polaris Rzr Pro R) fizeram uma prova tática, pois não precisavam de vencer, mas apenas garantir cinco pontos, que os colocariam nas contas finais na frente de João Ferreira e Filipe Palmeiro, que este fim de semana foram para a África do Sulva com a Toyota preparar o Dakar 2026.

A dupla do Polaris RZR Pro R não meteu uma roda fora do sítio, o único susto foi ontem com o surgimento de cães na pista, mas tirando isso fizeram uma prova ‘quanto baste’ para somar os pontos necessários, terminando em terceiro nos dois Setores Seletivos, e terminando a corrida a 3m43.3s da frente.

Com este resultado, Gonçalo Guerreiro confirma o título do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, e inscreve o seu nome de ouro no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), fazendo história ao mesmo tempo já que é a primeira vez na história da modalidade que os David vencem os Golias, ou seja, os SSV/T4 batem os carros de topo da categoria T1/Ultimate, num campeonato absoluto, pois até aqui só tinha sucedido em provas. A a partir de agora, também dos campeonatos.

