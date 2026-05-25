Tiago Reis perde liderança do CPTT: “tinha ‘perigo um’, aquilo não estava bem sinalizado”

Tiago Reis perdeu o comando do Campeonato Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) para Luis Cidade, após terminar na quarta posição absoluta o Raid da Ferraria. O desfecho da prova acabou por ser severamente condicionado por um capotamento sofrido logo na fase inicial da competição, que impediu o piloto de dar continuidade à senda de vitórias iniciada na Baja TT Norte de Portugal.

Acidente ao quilómetro 19 comprometeu a prova

Após um arranque positivo, as aspirações de Tiago Reis sofreram um rude golpe no primeiro dia de prova. O incidente ocorreu numa secção do percurso que, segundo o piloto, carecia de sinalização adequada face aos obstáculos reais apresentados pelo terreno: “Ontem o primeiro setor até nos correu bastante bem. No segundo setor, logo no início ao quilómetro 19, tinham valas fundas, tinha ‘perigo um’, aquilo não estava bem sinalizado, na minha opinião, mas vale o que vale, e capotamos”, explicou Tiago Reis, assumindo o impacto do azar: “Daí para a frente penhoramos a prova.”

Recuperação mantém piloto na luta pelo título

Apesar dos severos danos na tabela de tempos provocados pelo capotamento, a derradeira etapa serviu para confirmar a rapidez do piloto, que encerrou a sua participação com uma nota positiva e focado nas contas do campeonato: “O segundo setor correu bastante bem, por isso estamos bastante contentes. As corridas são feitas de altos e baixos”, relativizou Tiago Reis.

Com este quarto lugar absoluto — que se soma ao triunfo na Baja TT Norte de Portugal e ao quinto posto averbado na ronda de abertura em Beja —, Tiago Reis cede a liderança da classificação geral, mas mantém-se como um dos principais candidatos ao título nacional.