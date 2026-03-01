Tiago Reis ‘explica’ o novo MMP Can Am T3: “É um carro com um conceito mais tipo buggy”

Tiago Reis e a sua equipa, a Transfradelos, competem este ano com um novo MMP Can Am T3, que o piloto descreve como sendo completamente diferente do conceito dos SSV. Tiago Reis revelou que pretende lutar pelo campeonato.

“É um carro novo, uma equipa nova, vamos ver como correm as coisas. Se tudo correr bem, acho que temos todas as condições para lutar pelo campeonato”, começou por dizer Tiago Reis ao AutoSport, que depois nos revelou detalhes do seu novo MMP: “Este carro tem um conceito completamente diferente dos outros, do OT3, do Taurus, do Kaisen. São carros todos mais ou menos com o mesmo sistema mecânico. Este carro tem um sistema mecânico completamente ao ‘contrário’, por assim dizer. Eu tenho um motor atrás, tenho a caixa à frente, os outros carros têm um motor à frente, a caixa atrás. É um carro com um conceito mais tipo buggy.

E por isso é um carro novo, não tem ainda muitos quilómetros de bajas. É um compromisso também desenvolver o carro nós com a equipa, por isso o mais importante é acabarmos as provas, fazer quilómetros e ir desenvolvendo o carro ao longo do ano”, disse Tiago Reis, que nos explicou que o carro que correu em Lagos “era um protótipo da altura em que começaram a desenvolver o carro, mas este é completamente novo, já com muitas evoluções, mas mesmo assim tem muito trabalho ainda pela frente”, disse. O piloto está convicto do potencial da nova máquina: “Eu acho que o carro é bastante competitivo, mas tem trabalho a fazer, como todos os carros novos. É um desafio para nós, como equipa, ter um projeto destes”, explicou.