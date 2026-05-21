Tiago Reis chega ao Raid TT Ferraria na liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno

Terceira ronda do CPTT realiza-se entre 22 e 24 de maio, com 50 inscritos e percurso renovado por Ponte de Sor, Abrantes, Mação e Gavião.

Tiago Reis parte para o TH Clothes Raid TT Ferraria na liderança do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AMI48, numa terceira ronda agendada para os dias 22 e 24 de maio, com centro nevrálgico em Ponte de Sor e passagem pelos concelhos de Abrantes, Mação e Gavião. Com 50 inscritos e um traçado renovado, a prova apresenta-se como um dos momentos mais competitivos da fase inicial da temporada.

Ao volante de um MMP da categoria T3, o piloto de Famalicão soma 39 pontos no campeonato e chega ao Ribatejo e Alto Alentejo com uma vantagem mínima sobre Luís Cidade, segundo classificado, com 37. A curta margem entre ambos coloca desde já a luta pela liderança no centro da prova, num fim de semana que inclui um Prólogo e quatro sectores selectivos.

Luta pela geral promete equilíbrio

Além de Tiago Reis e Luís Cidade, a disputa pelos primeiros lugares deverá envolver Miguel Barbosa, Gonçalo Guerreiro e Alejandro Martins. Este último apresenta-se com um Mini John Cooper Works da categoria T1+, enquanto Guerreiro, campeão nacional em título, procura manter-se entre os protagonistas depois de ter recuperado de uma lesão sofrida no arranque da época.

Na classificação geral do CPTT, João Ferreira surge no terceiro lugar, com 31 pontos, apesar de ter competido apenas na prova inaugural, em Beja. Mário Franco é quarto, com 22, seguido de Ricardo Porém, com 21. João Monteiro e Gonçalo Guerreiro partilham o sexto posto, ambos com 17 pontos, enquanto Paulo Rodrigues, Nuno Matos e João Dias completam o top 10.

Mação estreia-se e aumenta exigência do percurso

A inclusão do concelho de Mação constitui uma das principais novidades da edição de 2026, introduzindo novas características no percurso e aumentando a variedade do desafio competitivo. A organização mantém, ainda assim, o formato tradicional da prova, apostando num equilíbrio entre exigência desportiva e espetáculo.

Esse contexto deverá refletir-se também nas diferentes categorias, onde as lutas continuam em aberto. Em T3, Tiago Reis lidera com 48 pontos, à frente de Mário Franco, com 37, e Ricardo Porém, com 27. Em T4, Luís Cidade comanda com 48 pontos, destacando-se de Paulo Rodrigues, com 29, e João Monteiro, com 26.

Categorias e equipas mantêm disputa intensa

Nas restantes categorias, Jorge Cardoso lidera a T8 com 54 pontos, seguido por Cláudio Carapeta e Michael Braun. Em T2, Jorge Franco ocupa o primeiro lugar com 46 pontos, com Américo Santos na perseguição.

No campeonato de equipas, a Rio Seco Racing chega à Ferraria no topo, com 60 pontos, seguida pela Overland X Can-Am, com 45. Oeste Racing Competition e Team Transfradelos partilham a terceira posição, ambas com 29 pontos.

Com a classificação ainda curta e diferenças reduzidas entre vários dos principais candidatos, o TH Clothes Raid TT Ferraria perfila-se como uma ronda decisiva para a consolidação das hierarquias do campeonato — ou para o seu reequilíbrio.

Programa e horários

O programa competitivo arranca na sexta-feira, 22 de maio, com o Prólogo de 6,48 km, disputado às 17h30. No sábado, 23 de maio, realiza-se a primeira etapa, composta pelo Setor Seletivo 1 com 78,55 km, com início às 08h45, e pelo Setor Seletivo 2 com 125,34 km, com partida às 14h30. No domingo, 24 de maio, disputa-se a segunda etapa, que replica o formato do dia anterior.

O TH Clothes Raid Ferraria é composto por 2 etapas e 4 secções , cobrindo um percurso total de 663,95 km. Desse total, 417 km correspondem a setores cronometrados (Prólogo e Setores Seletivos) e 246,95 km a troços de ligação.

O Prólogo tem 7 km, os Setores Seletivos: SS1 e SS3 terão 78 km cada. O SS2 e SS4: 127 km cada.

Horários dos Setores Seletivos

Sexta-feira, 22 de maio 14h30 – 15h30:

17h30: Prólogo (Localidade: Pego).

20h00: Cerimónia de escolha da ordem de partida da 1.ª Etapa (Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor).

Sábado, 23 de maio (1ª Etapa)

9h05: Partida do Setor Seletivo 1 (SS1) (Ribeira da Venda – Comenda).

13h00: Partida da 1.ª Etapa / 2.ª Secção do Parque Fechado de Ponte de Sor.

13h50: Partida do Setor Seletivo 2 (SS2).

Domingo, 24 de maio (2.ª Etapa) 06h00: Partida do Parque Fechado (Jardim de Ponte de Sor).

07h05: Partida Setor Seletivo 3 (SS3) (Ribeira da Venda – Comenda).

11h00: Partida Setor Seletivo 4 (SS4) (Bemposta).

14h45: Final da 2.ª Etapa e chegada ao Parque Fechado (Jardim de Ponte de Sor).