Tempestades obrigam a alterar percurso da ESC Online Baja Montes Alentejanos

Prova de abertura do CPTT condicionada pelo mau tempo

A Comissão Organizadora da ESC Online Baja Montes Alentejanos foi obrigada a alterar o percurso inicialmente previsto, na sequência das tempestades e fortes chuvadas que têm assolado o País e em particular a região de Beja, condicionando a preparação da primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT). Ribeiras apresentam níveis de água muito superiores ao normal e muitos dos trajetos habitualmente utilizados estão com lama excessiva, impossibilitando a sua utilização em segurança.

​

CPKA redefine traçado para garantir segurança e competitividade

Perante este cenário, a equipa de campo do CPKA, com profundo conhecimento, tem estado no terreno a analisar e selecionar as melhores alternativas de percurso. O objetivo passa por desenhar um traçado rápido, consistente e tecnicamente adequado, que assegure as condições exigidas para uma prova de Todo-o-Terreno tradicional na zona de Beja, mesmo em contexto de instabilidade meteorológica.

Apesar das dificuldades, a organização garante a realização da prova, ainda que com um esforço acrescido na preparação logística e desportiva.

​

Distâncias, formato da prova e calendário

A edição deste ano da ESC Online Baja Montes Alentejanos terá um total de 330 quilómetros de percurso cronometrado, assente num traçado de 110 quilómetros que será percorrido três vezes. O habitual prólogo está marcado para sexta‑feira, 27 de fevereiro, seguindo‑se dois setores seletivos no sábado, 28 de fevereiro, e um terceiro setor seletivo no domingo, 1 de março. As previsões apontam para uma melhoria substancial do estado do tempo a partir de 13 de fevereiro, fator que poderá aliviar a pressão na fase final de preparação desta prova de abertura do CPTT.