Team Transfradelos: Três duplas em MMP Challenger T3 na prova inaugural, em Beja
O Team Transfradelos inicia a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) na Baja TT Montes Alentejanos, primeira ronda do calendário, agendada para 27 de fevereiro a 1 de março, em Beja. A equipa de Vila Nova de Famalicão apresenta-se com três duplas, todas aos comandos de carros MMP na categoria Challenger T3, numa prova tradicionalmente marcada pela exigência dos troços alentejanos.
O CPTT volta este ano a disputar-se em sete rondas, regressando às competições nacionais com uma das provas mais emblemáticas a abrir a época. Para a Transfradelos, o objetivo passa por manter-se na luta pelos lugares cimeiros, sustentado num alinhamento com experiência acumulada no todo-o-terreno.
A estrutura famalicense leva a Beja as seguintes equipas: Tiago Reis / Paulo Fiúza; Daniel Silva / Gonçalo Magalhães; Edgar Reis / Fábio Ribeiro
Tiago Reis, campeão nacional de Challenger T3 em 2025, sublinha a ambição para o arranque: “Queremos lutar por vitórias e preparamos a temporada para estar novamente entre os pilotos mais competitivos da nossa categoria e do campeonato”. Daniel Silva, vice-campeão na mesma categoria, aponta a continuidade do desempenho: “Tendo em conta que acabámos o ano num bom ritmo competitivo”. Edgar Reis reforça a aposta num início consistente: “Queremos dar o nosso melhor e estar entre os mais rápidos da nossa categoria”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI