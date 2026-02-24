Team Transfradelos: Três duplas em MMP Challenger T3 na prova inaugural, em Beja

O Team Transfradelos inicia a temporada 2026 do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT) na Baja TT Montes Alentejanos, primeira ronda do calendário, agendada para 27 de fevereiro a 1 de março, em Beja. A equipa de Vila Nova de Famalicão apresenta-se com três duplas, todas aos comandos de carros MMP na categoria Challenger T3, numa prova tradicionalmente marcada pela exigência dos troços alentejanos.

O CPTT volta este ano a disputar-se em sete rondas, regressando às competições nacionais com uma das provas mais emblemáticas a abrir a época. Para a Transfradelos, o objetivo passa por manter-se na luta pelos lugares cimeiros, sustentado num alinhamento com experiência acumulada no todo-o-terreno.

A estrutura famalicense leva a Beja as seguintes equipas: Tiago Reis / Paulo Fiúza; Daniel Silva / Gonçalo Magalhães; Edgar Reis / Fábio Ribeiro

Tiago Reis, campeão nacional de Challenger T3 em 2025, sublinha a ambição para o arranque: “Queremos lutar por vitórias e preparamos a temporada para estar novamente entre os pilotos mais competitivos da nossa categoria e do campeonato”. Daniel Silva, vice-campeão na mesma categoria, aponta a continuidade do desempenho: “Tendo em conta que acabámos o ano num bom ritmo competitivo”. Edgar Reis reforça a aposta num início consistente: “Queremos dar o nosso melhor e estar entre os mais rápidos da nossa categoria”.