Team Transfradelos ‘rules’: Tiago Reis venceu ‘batalha’ com Daniel Silva no T3

Foi uma luta intensa entre os dois pilotos do Team Transfradelos pela vitória na categoria Challenger T3, que ficou decidida apenas na última tomada de tempos do último Setor Seletivo da Baja Baja TT Sharish, prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno e para a Taça da Europa FIA de Bajas.

Tiago Reis acabou por vencer, mas até o conseguir, Daniel Silva deu muita luta ao companheiro de equipa.

A Baja não começou da melhor forma para Tiago Reis, que com o Taurus T3 evo Max teve problemas no Prólogo e perdeu algum tempo, que o atirou para uma má posição de partida para o dia de sábado, onde sentiu dificuldades com o pó de pilotos mais lentos.

“Foi difícil e só no dia de domingo conseguimos imprimir o ritmo que temos de forma consistente” explicava Tiago Reis no final da corrida. O piloto venceu os dois Setores Seletivos de domingo e acabou por anular a diferença que o separava para Daniel Silva, quando começou o último setor cronometrado. “Foi difícil, porque o Daniel fez uma grande corrida e obrigou-nos a estar no nosso melhor para conseguir este resultado”.

Daniel Silva foi o mais rápido no Prólogo e venceu também a primeira das duas cronometragens de sábado. “Estamos a andar cada vez melhor, estou muito satisfeito pela evolução que mostramos e por sentir que a vitória à geral está mais perto” disse o piloto no final.

Daniel Silva liderou a categoria até aos últimos 86 quilómetros, mas não conseguiu travar o companheiro Tiago Reis. “Demos tudo para ganhar, mas o Tiago acabou por ser mais forte”. Tiago Reis assinou o primeiro lugar e Daniel Silva acabou em segundo.

Edgar Reis também fez uma boa prova, mas acabou traído pelo motor já na ligação até à assistência na manhã de sábado. “Obrigou-nos a desistir e entrar em Super Rali no domingo, e mais uma vez andamos bem” referiu Edgar Reis. O Team Transfradelos voltou a preencher o pódio com Tiago Reis em primeiro e Daniel Silva em segundo da sua categoria.