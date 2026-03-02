Santag Racing arranca a época com dois pódios na Baja Montes Alentejanos

João Dias/Rui Pita e Gonçalo Guerra/André Lopes garantem 3.º lugar nas respetivas competições em Beja

A Santag Racing iniciou a temporada de todo-o-terreno com dois resultados de pódio na Baja TT Montes Alentejanos, prova disputada ao longo do fim de semana em Beja e que marcou o arranque do calendário nacional, tanto na vertente tutelada pela FPAK como na competição sob a égide da FMP.

​

No Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno (CPTT), promovido pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, João Dias e Rui Pita levaram um Polaris RZR PRO R ao 3.º lugar entre os SSV/T4, assegurando um início pontuável e consistente num terreno particularmente exigente. Na competição da Federação de Motociclismo de Portugal, Gonçalo Guerra e André Lopes, também em Polaris, alcançaram igualmente o 3.º lugar na categoria SSV, repetindo o mesmo resultado em termos absolutos nesse quadro competitivo.

Oito viaturas à partida e apenas uma desistência

A estrutura apresentou-se na ronda inaugural com um total de oito viaturas Polaris, repartidas entre os programas desportivos nas duas federações, assumindo uma aposta em força para 2026. O plano da equipa passa por conciliar objetivos competitivos com a valorização de jovens pilotos, mantendo margem para evolução técnica das viaturas ao longo da temporada.

​

A Baja TT Montes Alentejanos voltou, assim, a servir de teste inicial a projetos e equipas, num traçado alentejano conhecido por combinar zonas rápidas com setores mais técnicos, onde a navegação e a resistência mecânica costumam ter peso determinante no resultado final.

​

Próximos passos na época

Depois do duplo pódio em Beja, a Santag Racing entra na fase seguinte do campeonato com trabalho de desenvolvimento e afinação, procurando transformar os “bons indicadores” de arranque em resultados mais consistentes nas rondas seguintes do calendário.