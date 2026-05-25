Ricardo Porém conquista pódio no Raid da Ferraria e vence nos Challenger

Ricardo Porém, navegado por Henrique Damásio aos comandos do Kaizen S1, alcançou a terceira posição da geral e a vitória na categoria Challenger (T3) no Raid TT Ferraria. Após o recente triunfo em Beja, a dupla confirmou a solidez do projeto da equipa Kaizen Racing numa prova marcada pela elevada dureza dos setores seletivos. O piloto de Leiria concluiu as contas da classificação geral a quatro minutos do vencedor absoluto, assegurando o triunfo entre os veículos T3.

A estratégia da equipa começou a desenhar-se logo nas primeiras horas do segundo dia de prova. Ricardo Porém entrou com um ritmo forte na segunda passagem pelo setor seletivo de 78 quilómetros, averbando o melhor tempo da manhã. O forcing permitiu cavar uma vantagem confortável que viria a ser decisiva para o desfecho da competição durante a tarde: “Entrámos fortes, era esse o nosso objetivo. Conseguimos vencer um setor”, sublinhou Ricardo Porém, detalhando a mudança de abordagem para a fase final da prova.”

Com a liderança dos Challenger consolidada e o pódio absoluto ao alcance, a dupla optou por uma toada mais cerebral na derradeira secção cronometrada, gerindo a mecânica e o desgaste físico face às condições do terreno.

Projeto Kaizen demonstra validade em terreno duro

A pilotagem defensiva na última etapa acabou por se revelar a opção mais sensata. O traçado do Raid da Ferraria apresentou-se particularmente exigente para as máquinas, com troços muito sinuosos e repletos de pedra solta: “De tarde, face à diferença de tempos que tínhamos, era gerir. O percurso estava muito duro, uma especial muito dura, com muita pedra, muito sinuoso. Mais que atacar, achámos mais prudente gerir e segurar o lugar do pódio”, justificou o piloto.

Este resultado em solo ribatejano reforça o balanço positivo da estrutura desportiva neste arranque de temporada. Ao juntar o pódio na geral e o triunfo nos Challenger ao recente sucesso alcançado nas pistas de Beja, Ricardo Porém valida a competitividade e a fiabilidade do projeto Kaizen no panorama do todo-o-terreno nacional.