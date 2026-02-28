Ricardo Porém aposta no desenvolvimento do projeto Kaizen com meta no Dakar 2027

Piloto leiriense arranca época em Beja com foco no BP Ultimate Rally-Raid

Ricardo Porém iniciou a temporada 2026 em Beja, com o objetivo de ganhar ritmo e acumular quilómetros tendo em vista o BP Ultimate Rally-Raid, segunda prova do Campeonato do Mundo de Todo-o-Terreno. O piloto leiriense explicou que o início de temporada será marcado por “competição e preparação”, com presença garantida em várias provas ibéricas.

Segundo o próprio, o calendário inclui a participação na corrida de Beja este fim de semana, seguida da primeira prova do Campeonato de Espanha. “Depois avaliamos o desempenho em Grândola, Badajoz e no Algarve, também inseridos no Campeonato do Mundo”, acrescentou Porém.

Projeto Kaizen: aposta 100% nacional

O piloto revelou ainda que parte do trabalho deste ano passa pelo desenvolvimento do Kaizen, um projeto totalmente nacional, desenvolvido pela Cattiva Sport, empresa sediada em Leiria. “É um projeto 100% nacional, 100% leiriense, e o grande objetivo é estar presentes no Dakar em 2027 com este carro”, sublinhou.

A Cattiva Sport conta com um historial sólido no todo-o-terreno, com projetos como o Mini Paceman e a Mercedes T1, ambos com resultados relevantes nos campeonatos português e espanhol. “Em 2014 fui campeão nacional com um carro da Cattiva, o que demonstra a qualidade técnica da equipa”, recordou Porém.

Enquanto decorrem negociações e testes previstos em Marrocos, Ricardo Porém reafirma a prioridade de evoluir o protótipo Kaizen e garantir quilómetros essenciais para encarar com ambição a futura presença no rali mais exigente do mundo.