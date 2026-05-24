Raid TT Ferraria/SS3: Ricardo Porém vence Setor Seletivo, Luís Cidade destaca-se na frente

Ricardo Porém e Henrique Damásio (Kaizen S1) conquistaram o terceiro Setor Seletivo do Raid TT Ferraria e, consequentemente, ascenderam ao primeiro posto da categoria T3, posicionando-se agora em terceiro lugar na classificação geral, após terem subido um posto.

Na frente da corrida mantêm-se, agora isolados, Luís Cidade e Valter Cardoso (BRP Can-Am Maverick R), após Gonçalo Guerreiro e Joel Lutas (Polaris RZR Pro R) terem registado uma perda superior a um minuto. Ficam, assim, a 1m21,4s da liderança, com apenas os 125,34 km da SS4 ainda por disputar. A vantagem de Luís Cidade, que era de 13,1s, aumentou para 1m21,4s, uma margem que, em circunstâncias normais, se afigura suficiente. Contudo, no desporto motorizado em geral, e no Todo-o-Terreno em particular, nenhuma diferença é plenamente confortável, dadas as inúmeras incógnitas.

Ricardo Porém e Henrique Damásio (Kaizen S1) ocupam agora o terceiro lugar da geral e lideram a categoria Challenger, enquanto Tiago Reis e Nuno Morais (MMP T3 Rally Raid) ascenderam do sexto para o quarto lugar na classificação geral, posicionando-se como segundos nos Challenger T3. A quinta posição é ocupada por Herlander Araújo e Tiago Leite (Polaris RZR Pro R), sendo terceiros na categoria T4, uma posição que conseguiram manter. Um notável avanço de seis posições foi protagonizado por Edgar Reis e Fábio Ribeiro (MMP T3 Rally Raid T), que passaram do 12.º para o sexto lugar, terceiros na categoria T3/Challenger. Paul Spierings e Kala Senders (Taurus Evo Max T3) também registaram um bom progresso, ao ascenderem três posições para o sétimo lugar da geral. Após o furo de ontem, Miguel Barbosa e Carlos Jorge Mendes (Polaris RZR Pro R) recuperaram hoje três posições, alcançando o oitavo lugar, na frente de Mário Franco e João Miranda (Can-Am Maverick X3 T3), que fizeram o percurso inverso, descendo duas posições. Paulo Rodrigues e Fausto Mota (Can-Am Maverick R T4) encerram o top 10.

José Rogeira e Paulo Marques (Ford Ranger T1) assumem a liderança da categoria T1, enquanto César Sequeira e Filipa Sequeira (Mercedes Benz 350 SLC Coupé) desceram para o segundo lugar, agora a 1m31,9s dos novos líderes. Sérgio Matos e Sebastião Dominguez (Toyota Hilux) mantiveram a terceira posição nos T1 e rodam agora a 2m52,6s. Tudo permanece em aberto para o derradeiro Setor Seletivo, embora as margens atuais possam proporcionar alguma tranquilidade aos líderes.

Tanto na classificação geral (e no T4), onde Luís Cidade detém 1m21,4s de vantagem sobre Gonçalo Guerreiro, como no T3, onde Ricardo Porém tem mais de quatro minutos de avanço sobre Tiago Reis, e no T2, onde Américo Santos e Jorge Monteiro (Nissan Pathfinder R51) alargaram a sua vantagem para 1m18,32s face a Jorge Franco e Rui Franco (Nissan Navara D22 T2), a situação está bem definida. No T8, Richard Timmerman e Hendrik Van Geest (Toyota Hilux) assumem a liderança após o abandono dos anteriores líderes, João Serra e Rui Marques (Nissan Navara Frontier). Marco Cardoso e André Barras (Mercedes A 140 Proto) ocupam agora a segunda posição no T8, a 2m44,9s da liderança.